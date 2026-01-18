Manda: Varianta să ieșim de la guvernare și să votăm un guvern minoritar este exclusă

„Un guvern pro-european fără PSD nu se poate. De aici încolo trageți dumneavoastră concluziile”, a declarat Claudiu Manda la Antena 3.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a clarificat ce scenarii sunt pe masa partidului după consultarea internă privind rămânerea la guvernare.

„Un guvern pro-european fără PSD nu se poate”

Întrebat ce se întâmplă dacă PSD decide să iasă de la guvernare, Manda a exclus varianta susținerii unui guvern minoritar.

„Varianta să ieșim de la guvernare și să votăm un guvern minoritar, care să facă orice consideră, fiind investit cu voturile noastre, este exclusă”, a răspuns Claudiu Manda.

„Un guvern pro-european fără PSD nu se poate și de aici încolo trageți dumneavoastră concluziile”.

Trei întrebări pentru consultarea internă

Referitor la ce vor fi întrebați membrii PSD, Manda a enumerat: „Există această întrebare dacă rămânem sau nu la guvernare, dacă rămânem sau nu alături de USR, dacă rămânem cu un prim-ministru sau să solicităm un alt prim-ministru”.

El a subliniat: „Vom întreba pe colegii noștri toate aceste întrebări, așa fel încât să vedem care este poziția lor”.

Cu sau fără USR?

Întrebat dacă PSD vrea un alt guvern cu un alt premier, cu sau fără USR, secretarul general a răspuns diplomatic: „Este prea devreme să spunem lucrul acesta”.

Referitor la ce are PSD cu USR, Manda a explicat: „Sunt colegi care s-au exprimat în acest sens, că nu ne regăsim într-un guvern cu USR. Mi se pare că principalele probleme din guvern vin de acolo și nu numai mie”.

Criticile la adresa ministrului Mediului

Manda a dat exemple concrete de nemulțumiri legate de ministrul Mediului de la USR.

„Avem o situație care s-a întâmplat cu 100 de mii de oameni care au stat fără apă niște zile întregi în care n-are nicio responsabilitate, nicio vină”, a spus el.

Legat de soluții, Manda a spus: „Rămâne să vedem. Ori românii, dar trebuie să-și găsească o majoritate, ori dacă nu, asumăm un program comun în care, dacă nu suntem de acord cu niște lucruri, nu mergem mai departe noi”.

El a conchis: „Rămâne să vedem cum vor funcționa lucrurile”.