Ședință la Palatul Victoria pe tema situației românilor blocați în Orientul Mijlociu

Ședința va avea loc de la ora 9.30 la Palatul Victoria și a fost convocată de premierul Ilie Bolojan.

Vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor.

Toți cetățenii români aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță, a declarat, duminică seara, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM a anunțat că va opera zboruri speciale pentru aducerea în țară a cetățenilor români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu.