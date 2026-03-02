Prima pagină » Politic » Ședință la Palatul Victoria pe tema situației românilor blocați în Orientul Mijlociu

Ședință la Palatul Victoria pe tema situației românilor blocați în Orientul Mijlociu

Luni, de la ora 9.30, la Palatul Victoria, a fost convocată o ședință pe tema situației romînilor blocați în urma conflictului din Orientul Mijlociu.
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
02 mart. 2026, 07:39, Politic

Ședința va avea loc de la ora 9.30 la Palatul Victoria și a fost convocată de premierul Ilie Bolojan.

Vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor.

Toți cetățenii români aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță, a declarat, duminică seara, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM a anunțat că va opera zboruri speciale pentru aducerea în țară a cetățenilor români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu.

 

