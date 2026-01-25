Sondaj CURS. Călin Georgescu, cotat cu 36% încredere de români, urmat de George Simion și Nicușor Dan. Cum ar arăta alegerile parlamentare

Un sondaj realizat de CURS în luna ianuarie arată că AUR se află pe primul loc în preferințele electorale ale românilor, cu 35% din intențiile de vot.

Pe următoarele poziții se situează PSD, cu 23%, PNL, cu 18%, și USR, cu 10%. Datele indică un climat public marcat de neîncredere față de clasa politică și instituțiile statului.

Potrivit cercetării, Călin Georgescu se află pe primul loc în clasamentul încrederii la personalități politice, cu 36%, urmat de George Simion și Nicușor Dan.

Ciprian Ciucu și Sorin Grindeanu se află la egalitate, fiecare cu 26%, depășindu-l pe Ilie Bolojan. Diana Șoșoacă înregistrează cel mai mare nivel de neîncredere, de 80%.

Reprezentanții CURS au transmis că „Sondajul de opinie realizat de CURS la nivel naţional, în luna ianuarie 2026, surprinde un climat social dominat de pesimism, neîncredere şi aşteptări economice negative. Rezultatele indică o continuitate a stării de nemulţumire publică de la finalul anului 2025, cu accent pe deteriorarea percepţiilor privind direcţia ţării, funcţionarea instituţiilor şi evoluţia nivelului de trai”.

Percepția populației asupra direcției în care merge România rămâne puternic negativă. 76% dintre respondenți consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 19% cred că lucrurile merg bine.

De altfel, 5% nu au o opinie clară. „Acest raport profund dezechilibrat confirmă persistenţa unui sentiment colectiv de frustrare şi lipsă de încredere în evoluţia generală a ţării”, transmit reprezentanții CURS.

În ceea ce privește liderii politici, realizatorii sondajului atrag atenția că „în cazul unor figuri precum Dominic Fritz şi Anamaria Gavrilă, se remarcă un nivel semnificativ de necunoaştere publică, ceea ce indică o vizibilitate limitată la nivel naţional. Per ansamblu, datele reflectă o criză de încredere în leadershipul politic”.

La capitolul instituții, Armata se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere, urmată de Biserică, Pompieri și Poliție. Uniunea Europeană depășește ușor pragul de 50% încredere.

În schimb, Parlamentul, Justiția, Guvernul și Curtea Constituțională primesc evaluări negative din partea a peste 70% dintre respondenți. Președinția este, de asemenea, privită critic de majoritatea celor chestionați.

Potrivit CURS, „Aceste rezultate indică o ruptură între cetăţeni şi instituţiile asociate cu decizia politică şi actul de guvernare”.

În scenariul unor alegeri parlamentare organizate în perioada următoare, AUR ar obține 35% din voturi. PSD ar strânge 23%, PNL 18%, iar USR 10%.

De asemenea, UDMR și SOS România ar obține câte 5%, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri și alte formațiuni ar primi câte 2%.

„Distribuţia intenţiilor de vot reflectă o fragmentare politică accentuată şi o capitalizare a nemulţumirii publice de către partidele percepute ca alternative la sistemul actual”, mai transmite CURS.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.067 de persoane adulte, prin interviuri telefonice, în perioada 14-23 ianuarie 2026. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.