Sondaj Avangarde. Un procent ridicat de români consideră că România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace

Un sondaj realizat de Grupul de Studii Avangarde arată că 44% dintre români cred că România ar fi trebuit să se alăture Consiliului pentru Pace propus de președintele Donald Trump.

În același timp, 36% dintre respondenți se opun acestei idei, iar 20% nu au oferit un răspuns clar sau nu au știut ce să răspundă.

Rezultatele diferă în funcție de nivelul de educație. Dintre persoanele cu studii superioare, 38% au răspuns cu „Da”, 40% cu „Nu”, iar 22% nu au ales o variantă.

În rândul celor cu studii medii, 44% susțin aderarea, 38% se opun, iar 18% nu au exprimat o opinie. Pentru respondenții cu un nivel de educație sub liceu, procentul celor favorabili urcă la 49%, în timp ce 30% sunt împotrivă, iar 21% nu au un răspuns.

Sondajul mai arată că majoritatea românilor consideră că era necesară participarea președintelui Nicușor Dan la Forumul Economic de la Davos.

Astfel, 69% dintre cei intervievați cred că prezența sa ar fi fost oportună, 22% susțin contrariul, iar 9% nu au răspuns sau nu știu.

Printre persoanele cu studii superioare, 66% au ales „Da”, 24% „Nu”, iar 10% nu au oferit un răspuns. În cazul celor cu studii medii, 70% au spus „Da”, 20% „Nu”, iar 10% nu știu.

Dintre respondenții cu studii sub nivelul liceului, 74% susțin că era importantă participarea, 18% se opun, iar 8% nu au răspuns.

Evaluarea activității externe a președintelui Nicușor Dan este, în general, critică, arată datele sondajului Avangarde. Doar 2% dintre români se declară foarte mulțumiți, iar 14% mulțumiți.

Un sfert dintre respondenți se consideră nici mulțumiți, nici nemulțumiți. În schimb, 34% sunt nemulțumiți, iar 21% foarte nemulțumiți. Alți 4% nu au oferit un răspuns.

Și aici apar diferențe legate de educație. Dintre cei cu studii superioare, 22% sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți, 49% nemulțumiți sau foarte nemulțumiți, 22% neutri, iar 7% nu au răspuns.

În rândul persoanelor cu studii medii, doar 14% sunt mulțumiți, 25% au o poziție neutră, 60% sunt nemulțumiți, iar 1% nu au răspuns. Pentru cei cu studii sub liceu, 4% sunt mulțumiți, 28% neutri, 40% nemulțumiți, 25% foarte nemulțumiți, iar 3% nu au oferit un răspuns.

La întrebarea „În cazul în care România ar fi atacată militar de către Rusia, credeți că NATO ne va apăra?„, 60% dintre respondenți au răspuns afirmativ, 27% negativ, iar 13% nu au știut sau nu au răspuns.

Procentul celor care cred într-o reacție a NATO este de 55% în rândul persoanelor cu studii superioare, 61% pentru cei cu studii medii și 67% în cazul celor cu studii sub nivelul liceului.

În ceea ce privește încrederea în instituții internaționale, NATO se bucură de cea mai mare susținere, cu 62% dintre români care declară că au încredere în alianță.

ONU și Uniunea Europeană au fiecare câte 50% încredere, însă nivelul de neîncredere rămâne ridicat. Parlamentul European și Comisia Europeană sunt percepuți, per total, negativ, majoritatea respondenților declarând că au mai degrabă puțină încredere în aceste instituții.

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 22-23 ianuarie, prin interviuri telefonice de tip CATI. Eșantionul a inclus 820 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, iar marja maximă de eroare este de plus sau minus 3,3%, la un nivel de încredere de 95%.