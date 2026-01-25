Prima pagină » Social » Sondaj Avangarde. Un procent ridicat de români consideră că România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace

Sondaj Avangarde. Un procent ridicat de români consideră că România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace

Conform ultimului sondaj Avangarde, majoritatea românilor consideră că Nicușor Dan ar fi trebuit să participe la Forumul Economic de la Davos. Sondajul mai arată că românii au opinii împărțite despre politica externă, și au mai multă încredere în NATO decât în instituțiile UE.
Nicușor Dan și Donald Trump la summitul NATO, iunie 2025. Sursa foto: presidency.ro
Nițu Maria
25 ian. 2026, 16:13, Social

Un sondaj realizat de Grupul de Studii Avangarde arată că 44% dintre români cred că România ar fi trebuit să se alăture Consiliului pentru Pace propus de președintele Donald Trump.

În același timp, 36% dintre respondenți se opun acestei idei, iar 20% nu au oferit un răspuns clar sau nu au știut ce să răspundă.

Rezultatele diferă în funcție de nivelul de educație. Dintre persoanele cu studii superioare, 38% au răspuns cu „Da”, 40% cu „Nu”, iar 22% nu au ales o variantă.

În rândul celor cu studii medii, 44% susțin aderarea, 38% se opun, iar 18% nu au exprimat o opinie. Pentru respondenții cu un nivel de educație sub liceu, procentul celor favorabili urcă la 49%, în timp ce 30% sunt împotrivă, iar 21% nu au un răspuns.

Sondajul mai arată că majoritatea românilor consideră că era necesară participarea președintelui Nicușor Dan la Forumul Economic de la Davos.

Astfel, 69% dintre cei intervievați cred că prezența sa ar fi fost oportună, 22% susțin contrariul, iar 9% nu au răspuns sau nu știu.

Printre persoanele cu studii superioare, 66% au ales „Da”, 24% „Nu”, iar 10% nu au oferit un răspuns. În cazul celor cu studii medii, 70% au spus „Da”, 20% „Nu”, iar 10% nu știu.

Dintre respondenții cu studii sub nivelul liceului, 74% susțin că era importantă participarea, 18% se opun, iar 8% nu au răspuns.

Evaluarea activității externe a președintelui Nicușor Dan este, în general, critică, arată datele sondajului Avangarde. Doar 2% dintre români se declară foarte mulțumiți, iar 14% mulțumiți.

Un sfert dintre respondenți se consideră nici mulțumiți, nici nemulțumiți. În schimb, 34% sunt nemulțumiți, iar 21% foarte nemulțumiți. Alți 4% nu au oferit un răspuns.

Și aici apar diferențe legate de educație. Dintre cei cu studii superioare, 22% sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți, 49% nemulțumiți sau foarte nemulțumiți, 22% neutri, iar 7% nu au răspuns.

În rândul persoanelor cu studii medii, doar 14% sunt mulțumiți, 25% au o poziție neutră, 60% sunt nemulțumiți, iar 1% nu au răspuns. Pentru cei cu studii sub liceu, 4% sunt mulțumiți, 28% neutri, 40% nemulțumiți, 25% foarte nemulțumiți, iar 3% nu au oferit un răspuns.

La întrebarea „În cazul în care România ar fi atacată militar de către Rusia, credeți că NATO ne va apăra?„, 60% dintre respondenți au răspuns afirmativ, 27% negativ, iar 13% nu au știut sau nu au răspuns.

Procentul celor care cred într-o reacție a NATO este de 55% în rândul persoanelor cu studii superioare, 61% pentru cei cu studii medii și 67% în cazul celor cu studii sub nivelul liceului.

În ceea ce privește încrederea în instituții internaționale, NATO se bucură de cea mai mare susținere, cu 62% dintre români care declară că au încredere în alianță.

ONU și Uniunea Europeană au fiecare câte 50% încredere, însă nivelul de neîncredere rămâne ridicat. Parlamentul European și Comisia Europeană sunt percepuți, per total, negativ, majoritatea respondenților declarând că au mai degrabă puțină încredere în aceste instituții.

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 22-23 ianuarie, prin interviuri telefonice de tip CATI. Eșantionul a inclus 820 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, iar marja maximă de eroare este de plus sau minus 3,3%, la un nivel de încredere de 95%.

