George Simion: „Nicușor Dan a fost numit în funcție inclusiv pentru semnarea acordului Mercosur”

Liderul AUR, George Simion, susține că poziția României privind acordul Mercosur nu ar fi fost rezultatul unui consens politic real, ci o decizie impusă la nivel înalt, cu efecte grave asupra agriculturii românești. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni moderate de Ionuț Cristache la Gândul, pornind de la afirmațiile anterioare ale lui Victor Ponta despre circuitul decizional din spatele acestui vot.

Simion a afirmat că în spatele susținerii acordului s-ar afla o viziune politică pe care o consideră contrară intereselor naționale și a legat direct decizia de numele lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

„Eu vă zic că unul din motivele pentru care a fost numit Nicușor Dan președinte a fost inclusiv semnarea acestui Mercosur și vă spun că ideologia celor care gândesc antinațional și profederalizare este în favoarea acestui mercosur care va termina agricultura românescă. Chiar mi-au trimis colegii câteva analize apărute, o să vi le redirecționez și dumneavoastră” a declarat Simion.

În continuarea discuției, jurnalistul a adus în prim-plan poziția PSD, care contestă public votul României, deși partidul are cea mai mare pondere politică în urma alegerilor.

Liderul AUR a acuzat social-democrații de dublu discurs și lipsă de asumare, susținând că reacțiile lor sunt doar de fațadă.

„PSD-ul e primul partid al țării și face așa pe miznaiu, pe necunoscătorul că nu, că se va revolta împotriva acestui vot. Este un vot trădător”, a mai afirmat președintele AUR.