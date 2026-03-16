Avionul lui Khamenei a fost distrus de israelieni

Avionul lui Khamenei a fost distrus de armata israeliană. Este vorba despre aparatul de zbor folosit de fostul lider suprem al Iranului.
Petru Mazilu
16 mart. 2026, 11:36, Politic

Armata israeliană (IDF) a raportat că membrii Forțelor Aeriene Israeliene au distrus un avion folosit de fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, potrivit Nexta. De asemenea, aparatul de zbor a fost utilizat de diferiți oficiali din conducerii țării.

Conform armatei israeliene, aeronava se afla pe aeroportul Mehrabad din Teheran și a fost distrusă de un atac aerian țintit. Atacul a avut loc noaptea.

IDF a mai transmis că distrugerea avionului va complica serios coordonarea conducerii iraniene și a planurilor sale militare.

Recomandarea video

Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NG, conceput pentru a contracara rachetele balistice și văzut ca o alternativă la Patriot, va fi testat în Ucraina
G4Media
Produsul de lux redus în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 23.99 lei, începând de astăzi
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
„Romanian Rollover”, metoda de furt care a terorizat Europa anilor ’90, face carieră acum pe autostrăzile din SUA. Ținta: camioanele care transportă produse Apple
Libertatea
Doliu în televiziune! Un celebru prezentator tv a murit! Boala nemiloasă care i-a distrus plămânii. Medicii nu au mai putut să-l salveze
CSID
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula din noul Cod Rutier 2026
Promotor