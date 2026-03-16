Avionul lui Khamenei a fost distrus de israelieni

Armata israeliană (IDF) a raportat că membrii Forțelor Aeriene Israeliene au distrus un avion folosit de fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, potrivit Nexta. De asemenea, aparatul de zbor a fost utilizat de diferiți oficiali din conducerii țării.

Conform armatei israeliene, aeronava se afla pe aeroportul Mehrabad din Teheran și a fost distrusă de un atac aerian țintit. Atacul a avut loc noaptea.

IDF a mai transmis că distrugerea avionului va complica serios coordonarea conducerii iraniene și a planurilor sale militare.