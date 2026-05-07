Armata israeliană investighează un soldat fotografiat în timp ce profana o statuie a Fecioarei Maria în Liban

Fotografia, distribuită intens pe rețelele sociale, îl arată pe militar cu brațul în jurul statuii și ținând o țigară la nivelul gurii figurii religioase venerate de creștini. Într-un comunicat transmis joi, armata israeliană a precizat că „vede incidentul cu maximă severitate” și că acțiunile soldatului „se abat complet de la valorile așteptate de la personalul militar”. Oficialii au anunțat că vor fi luate măsuri disciplinare în funcție de rezultatele investigației. Armata a precizat că imaginea ar fi fost realizată în urmă cu câteva săptămâni, mai arată Euronews.

Un nou incident legat de simboluri creștine

Nu este primul caz de acest fel din ultimele săptămâni. La sfârșitul lunii aprilie, armata israeliană a anunțat sancționarea a doi soldați după distrugerea unei statui a lui Iisus Hristos în satul creștin Debl, din sudul Libanului. În acel incident, imaginile distribuite online arătau un militar lovind cu un baros capul unei statui reprezentându-l pe Iisus răstignit. Cei doi soldați au primit câte 30 de zile de detenție militară și au fost retrași din activitățile de luptă.

Armata israeliană a declarat joi că „respectă libertatea religioasă și de cult, precum și locurile sfinte și simbolurile religioase ale tuturor religiilor și comunităților”. Totodată, oficialii au susținut că armata „nu are intenția de a afecta infrastructura civilă, inclusiv clădirile religioase sau simbolurile religioase”.