Ce sancțiune a primit soldatul israelian care a distrus statuia a lui Iisus în Liban / IDF: „Încălcare completă a valorilor noastre”

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au anunțat marți sancționarea unui soldat care a deteriorat o statuie a lui Iisus Hristos într-un sat creștin din sudul Libanului, incident care a stârnit reacții după apariția imaginilor în spațiul public.

Potrivit armatei israeliene, militarul va fi retras din serviciul activ și va executa 30 de zile de detenție militară.

Aceeași sancțiune a fost aplicată și soldatului care a fotografiat incidentul.

Incidentul, documentat și investigat

IDF a precizat că o anchetă internă a stabilit că, în timpul unei operațiuni desfășurate în satul creștin Debel, un soldat „a deteriorat un simbol religios creștin”, în timp ce un alt militar a surprins momentul în imagini.

„Alți șase soldați au fost prezenți la fața locului și nu au acționat pentru a opri incidentul sau a-l raporta. Ancheta a stabilit că modul în care soldații au acționat a încălcat complet ordinele și valorile IDF”, a transmis armata israeliană.

Cei șase militari care au asistat la incident au fost chemați pentru „discuții de clarificare”.

Imaginea care a declanșat reacția

Ancheta a fost deschisă după publicarea, duminică, a unei fotografii în care apare un bărbat în uniformă israeliană lovind cu un ciocan capul unei statui a lui Iisus Hristos răstignit, care căzuse de pe cruce.

Imaginile au generat controverse, în contextul sensibil al prezenței militare israeliene în sudul Libanului, o regiune cu o importantă comunitate creștină.

Regrete și promisiuni de reparații

Armata israeliană a transmis că „își exprimă regretul profund pentru incident” și a subliniat că operațiunile sale din Liban „sunt îndreptate exclusiv împotriva organizației Hezbollah și a altor grupări teroriste, și nu împotriva civililor libanezi”.

IDF a mai anunțat că va sprijini comunitatea locală în restaurarea statuii distruse.

Context sensibil în sudul Libanului

Incidentul are loc într-o zonă unde comunitatea creștină este semnificativă – aproximativ o treime din populația Libanului fiind de confesiune creștină – ceea ce amplifică impactul simbolic al distrugerii unui astfel de obiect.