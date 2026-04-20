Prima pagină » Politic » Scandal internațional după ce un militar israelian a distrus o statuie a lui Isus din Liban

Un scandal de proporții a izbucnit după apariția unor imagini în care un militar israelian distruge o statuie a lui Isus din Liban. Organizații ale catolicilor au protestat public solicitând pedepsirea militarului.
sursa foto: El Druso, X
Petru Mazilu
20 apr. 2026, 17:46, Politic

Imaginea unui militar israelian care distruge o statuie a lui Isus s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare. Imaginea publicată duminică arată un militar care folosește un ciocan. Incidentul s-a produs în orașul creștin Debel din sudul Libanului, potrivit The Times of Israel.

Ulterior, liderii catolici au condamnat profanarea statuii lui Isus susținând că gestul reprezintă un „afront grav” la adresa credinței creștine

Adunarea Catolicilor din Țara Sfântă a transmis luni un protest public prin care își exprimă „indignarea profundă”.

„Acest act constituie un afront grav la adresa credinței creștine”, se arată în declarație, adăugând că acesta apare în urma altor incidente raportate care implică profanarea simbolurilor creștine de către militarii israelieni în sudul Libanului.

În document mai scrie că incidentul reflectă un „eșec tulburător în formarea morală și umană” și se solicită „acțiuni disciplinare imediate și decisive” astfel încât „un astfel de comportament nu va fi nici tolerat, nici repetat”.

