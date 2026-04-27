Șeful armatei israeliene avertizează trupele cu privire la jafuri

„Fenomenul jafurilor, dacă există, este rușinos și riscă să păteze imaginea armatei israeliene. Dacă astfel de incidente au avut loc, le vom investiga”, le-a spus el ofițerilor, potrivit unui comunicat militar, citat de Le Figaro.

Declarațiile sale vin după ce ziarul israelian de stânga Haaretz a afirmat că soldații din sudul Libanului ar fi jefuit cantități mari de bunuri civile, citând mărturii ale militarilor și comandanților de pe teren.

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare arătau soldați israelieni filmându-se reciproc în timp ce glumeau și distrugeau bunuri din interiorul caselor, într-o zonă care pare a fi sudul Libanului. O altă imagine, în care un soldat folosește o piatră pentru a sparge o statuie a lui Iisus căzută de pe cruce, a stârnit o val de condamnări la nivel internațional.

„O linie roșie de netrecut”

„Recruții și rezerviștii militari nu ar trebui să folosească rețelele sociale ca instrument de răspândire a mesajelor controversate sau de autopromovare. Este o linie roșie de netrecut”, a avertizat Zamir.

„Cei care o vor depăși vor fi supuși sancțiunilor disciplinare”, a adăugat el, precizând că „normalizarea unui astfel de comportament poate fi la fel de periculoasă ca amenințările operaționale”.

Într-o declarație separată adresată AFP, armata a afirmat că tratează „cu cea mai mare seriozitate orice atac asupra proprietății civile, precum și orice jaf”.

Ea a adăugat că astfel de acuzații sunt „examinate amănunțit” și că, odată stabilite dovezile, pot fi luate măsuri disciplinare și penale, „inclusiv urmăriri penale”.

Poliția militară a efectuat, de asemenea, „verificări la punctele de trecere din nord în timpul retragerii trupelor de operațiuni”, fără a preciza dacă au fost găsite dovezi de furt.

ONG-ul pentru drepturile omului Breaking the Silence a transmis că nu colectează mărturii de la soldații din Liban, dar a susținut că furturile și comportamentele similare au devenit „foarte frecvente” de la începutul ofensivei terestre a Israelului în Gaza, la sfârșitul anului 2023.