Mario De Mezzo acuză că jaful continuă după controalele Dianei Buzoianu: „Un camion de balast la fiecare 7 minute”

De Mezzo susține că activitatea nu s-a oprit

De Mezzo (PNL) susține că activitatea de extracție nu s-ar fi oprit și afirmă că „un camion la șapte minute” ar pleca din zona exploatării către Craiova. Primarul spune că informația ar proveni de la „doi tineri cu spirit civic”, care ar fi urmărit traficul camioanelor din zonă.

„Mineralport continuă extracția de balast, deși Diana Buzoianu a interzis specific acest lucru. Eu sunt curios ce zice doamna Buzoianu acum când eu îi spun că oamenii continuă să extragă balast”, afirmă Mario De Mezzo în videoclip.

Afirmațiile edilului vin pe fondul controalelor recente anunțate de Ministerul Mediului în județul Olt, unde Diana Buzoianu a vorbit despre peste 100 de hectare exploatate ilegal pentru extracția de agregate minerale. Potrivit declarațiilor ministrei, în cazul Mineralport ar fi fost identificate 75 de hectare exploatate fără autorizație, iar în cazul altei companii, Pond Star, alte 27 de hectare. Buzoianu a anunțat că firmele implicate au fost sancționate, că li s-a interzis să mai desfășoare lucrări de extracție și că vor fi formulate sesizări penale.

De Mezzo susține însă că, în pofida acestor măsuri, din zona Mineralport ar pleca în continuare camioane încărcate cu balast.

„Un camion la șapte minute”, susține primarul Slatinei

Edilul le cere urmăritorilor să calculeze dimensiunea fenomenului, raportând frecvența camioanelor la o zi de lucru și la o perioadă de mai mulți ani.

„Un camion la șapte minute de la Mineralport pe drumurile spre Craiova. Înmulțiți dumneavoastră un camion la șapte minute pe oră. Înmulțiți cu opt ore de lucru, să vedem cam cât înseamnă. Și apoi înmulțiți cu zece ani, ca să înțelegeți nivelul jafului”, afirmă primarul Slatinei.

Acuzații privind presupuse legături politice locale

În videoclip, De Mezzo face și referiri la presupuse legături dintre Mineralport și persoane din mediul politic local, susținând că firma ar fi controlată prin interpuși de președintele consilului județean Olt, Marius Oprescu.

Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt și lider al PSD Olt, a făcut parte din delegația PSD prezentă la consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, pentru desemnarea unui nou premier.

Foto: Presedintele Nicusor Dan primeste delegatia Partidului Social Democrat (PSD), din care fac parte Sorin Grindeanu, Marian Neacsu si Claudiu Manda, Marius Oprescu in cadrul consultarilor organizate in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru si formarii unui nou guvern, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, luni, 18 mai 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Primarul a legat atacurile la adresa sa din presă de subiectul Mineralport, susținând că anumite publicații ar fi lansat acuzații împotriva sa după ce a vorbit despre activitatea societății. El a respins două dintre aceste acuzații: că ar fi condus fără permis o motocicletă și că ar fi fost chemat la parchet.

Diana Buzoianu a depus un proiect de lege împotriva balastierelor ilegale. Sancțiuni de până la 500.000 de lei și confiscare utilajelor

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a depus miercuri un proiect legislativ pentru combaterea exploatării ilegale de balast. Proiectul prevede creșterea sancțiunilor până la 500.000 de lei, confiscarea utilajelor și noi obligații de monitorizare pentru operatori.

„Proiectul de lege modifică atât Legea apelor, cât și Legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Ani la rând, acest fenomen a fost ignorat sau acoperit. S-au furat cantități uriașe de balast și pietriș, s-au produs prejudicii de sute de milioane de lei, au fost afectate comunități întregi, iar în unele cazuri au existat inclusiv pierderi de vieți omenești”, transmite pe Facebook, ministra interimară.