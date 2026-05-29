Primarul Slatinei acuză presiuni politice după deschiderea unui dosar penal privind conducerea unei motociclete

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, edilul afirmă că ancheta ar avea motivații politice și că momentul anunțului ar fi fost ales pentru a umbri reluarea lucrărilor la Sala Polivalentă din Slatina, proiect pe care îl consideră unul important pentru oraș.

„Au mai inventat un dosar penal, cum că aș fi condus motocicleta fără să am permis”, a scris Mario De Mezzo, susținând că a condus o motocicletă de 125 cmc în cadrul evenimentului de deschidere a sezonului moto, pe un traseu despre care afirmă că era închis circulației publice.

Edilul a lansat acuzații la adresa unor reprezentanți ai Poliției și ai presei locale, despre care spune că ar acționa coordonat împotriva sa. Totodată, el a afirmat că nu este intimidat de anchetă și că își va continua activitatea administrativă.

Reacția primarului vine după ce Inspectoratul de Poliție Județean Olt a transmis că, la data de 25 mai 2026, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au fost sesizați cu privire la faptul că, în ziua de 10 mai 2026, în timpul unei manifestații moto desfășurate în municipiu, un bărbat de 49 de ani ar fi condus o motocicletă pe drumurile publice fără a deține permis de conducere corespunzător categoriei vehiculului.

„Ca urmare a sesizării, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina”, a transmis IPJ Olt.

Poliția nu a făcut public numele persoanei vizate de anchetă. Cercetările sunt în desfășurare, iar până la finalizarea acestora beneficiază de prezumția de nevinovăție.