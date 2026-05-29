Prima pagină » Politic » Primarul Slatinei acuză presiuni politice după deschiderea unui dosar penal privind conducerea unei motociclete

Primarul Slatinei acuză presiuni politice după deschiderea unui dosar penal privind conducerea unei motociclete

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, susține că este ținta unei campanii de denigrare după ce Poliția Olt a anunțat deschiderea unui dosar penal care vizează conducerea unei motociclete fără permis corespunzător categoriei vehiculului.
Primarul Slatinei acuză presiuni politice după deschiderea unui dosar penal privind conducerea unei motociclete
Sursa: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
29 mai 2026, 18:39, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, edilul afirmă că ancheta ar avea motivații politice și că momentul anunțului ar fi fost ales pentru a umbri reluarea lucrărilor la Sala Polivalentă din Slatina, proiect pe care îl consideră unul important pentru oraș.

„Au mai inventat un dosar penal, cum că aș fi condus motocicleta fără să am permis”, a scris Mario De Mezzo, susținând că a condus o motocicletă de 125 cmc în cadrul evenimentului de deschidere a sezonului moto, pe un traseu despre care afirmă că era închis circulației publice.

Edilul a lansat acuzații la adresa unor reprezentanți ai Poliției și ai presei locale, despre care spune că ar acționa coordonat împotriva sa. Totodată, el a afirmat că nu este intimidat de anchetă și că își va continua activitatea administrativă.

Reacția primarului vine după ce Inspectoratul de Poliție Județean Olt a transmis că, la data de 25 mai 2026, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au fost sesizați cu privire la faptul că, în ziua de 10 mai 2026, în timpul unei manifestații moto desfășurate în municipiu, un bărbat de 49 de ani ar fi condus o motocicletă pe drumurile publice fără a deține permis de conducere corespunzător categoriei vehiculului.

„Ca urmare a sesizării, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina”, a transmis IPJ Olt.

Poliția nu a făcut public numele persoanei vizate de anchetă. Cercetările sunt în desfășurare, iar până la finalizarea acestora beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Recomandarea video

„M-am speriat. Mi-a fost frică. Nu știam ce se întâmplă” | Reportaj de la Galați după explozia unei drone rusești
G4Media
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
GSP.ro
Maria Zaharova amenință Bucureștiul cu „măsuri de RETORSIUNE“ după închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța
Gandul
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Lector la Științele Guvernării, despre drona prăbușită la Galați: „Este cel mai grav incident pentru o țară NATO, un eșec de proporții al României”
Libertatea
Trucul pentru a prepara cel mai cremos și gustos piure de cartofi! Secretul unui bucătar celebru
CSID
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia