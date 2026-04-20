Netanyahu, șocat de distrugerea statuii lui Iisus de către un soldat IDF în Liban

„În calitate de stat evreu, Israelul prețuiește și susține valorile evreiești de toleranță și respect reciproc între evrei și credincioșii de toate credințele. Toate religiile prosperă în țara noastră și îi considerăm pe membrii tuturor credințelor egali în construirea societății și regiunii noastre.

Ieri, la fel ca marea majoritate a israelienilor, am fost uimit și întristat să aflu că un soldat IDF a deteriorat o icoană religioasă catolică în sudul Libanului. Condamn actul în termenii cei mai duri. Autoritățile militare desfășoară o anchetă penală în această privință și vor lua măsuri disciplinare dure în consecință împotriva făptașului.

În timp ce creștinii sunt masacrați în Siria și Liban de către musulmani, populația creștină din Israel prosperă, spre deosebire de alte părți ale Orientului Mijlociu. Israelul este singura țară din regiune în care populația creștină și nivelul de trai cresc. Israelul este singurul loc din Orientul Mijlociu care respectă libertatea de cult pentru toți. Ne exprimăm regretul pentru incident și pentru orice durere pe care acest lucru a cauzat-o credincioșilor din Liban și din întreaga lume”, a scris Netanyahu.

Armata israeliană a anunțat că investighează un soldat care a fost văzut lovind o statuie a lui Iisus cu un baros în sudul Libanului .

Forțele de Apărare ale Israelului au declarat că au stabilit că o imagine care circulă pe rețelele de socializare, care arată incidentul, este autentică. Imaginea pare să arate un soldat israelian folosind un baros pentru a lovi capul unei statui a lui Isus răstignit, care căzuse de pe o cruce.

Municipalitatea locală a declarat că sculptura se află în Debl, ​​un sat creștin din sudul Libanului, aproape de granița cu Israelul. Oficialii nu au putut spune dacă a fost deteriorată.

Armata israeliană a declarat luni că tratează incidentul cu „mare severitate” iar „conduita soldatului este total incompatibilă cu valorile așteptate de la trupele sale”.