Un soldat israelian a distrus o statuie a lui Iisus în Liban. Armata a deschis o anchetă

Armata israeliană a deschis o anchetă după ce o fotografie a fost distribuită pe rețelele de socializare, în care un soldat israelian avaria o statuie a lui Iisus Hristos răstignit în sudul Libanului.
Sursa foto: IStock
Laurentiu Marinov
20 apr. 2026, 03:54, Știri externe

Fotografia, făcută în satul predominant creștin Debel, înfățișează figura lui Hristos rezemată de cruce. Figura apare cu susul în jos, scoasă de pe cruce. Imaginea, postată duminică, înfățișează un soldat israelian lovind aparent capul figurii cu un ciocan sau un topor, potrivit CNN.

„Condamnăm cu siguranță acest act rușinos, deoarece ne ofensează sentimentele religioase și reprezintă un atac la adresa credințelor noastre sacre”, a declarat pentru CNN Maroun Nassif, vicepreședintele municipalității Debel.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat într-un comunicat că privesc incidentul cu „mare severitate”, iar comportamentul soldatului este „total incompatibil cu valorile așteptate de la trupele sale”. Comandamentul Nord al IDF investighează incidentul. „Vor fi luate măsuri adecvate împotriva celor implicați, în conformitate cu constatările”, a declarat IDF.

IDF a declarat că lucrează pentru a ajuta comunitatea în restaurarea statuii la locul ei.

Debel este unul dintre cele 55 de orașe și sate libaneze dintr-o fâșie din sudul Libanului ocupată în prezent de forțele israeliene. Se află la aproximativ șase kilometri vest de Bint Jbeil, un oraș pe care IDF l-a înconjurat în încercarea de a elimina ceea ce consideră a fi o fortăreață a Hezbollah de acolo.

 

 

