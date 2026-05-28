Trei blindate ale Armatei s-au ciocnit în județul Sălaj, 11 militari au fost răniți

Trei transportoare blindate Piranha 5 dintr-o coloană militară au fost implicate într-un accident rutier în județul Sălaj. 11 militari au fost răniți, 10 dintre aceștia fiind transportați la spital.

„Astăzi, 28.05.2026, în jurul orei 20:30, la ieșirea din localitatea Bizușa-Băi, județul Sălaj, pe direcția Dej – Baia Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 aparținând unei coloane militare. Din primele verificări, cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanței regulamentare între autovehicule.