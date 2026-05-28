Trei blindate ale Armatei s-au ciocnit în județul Sălaj, 11 militari au fost răniți

Trei transportoare blindate Piranha 5 ale Armatei Române au fost implicate, joi seara, într-un accident pe DN 1C, în județul Sălaj. În urma evenimentului, 11 militari au fost răniți și au avut fost transportați la spital.
Laurențiu Marinov
28 mai 2026, 23:50
Trei transportoare blindate Piranha 5 dintr-o coloană militară au fost implicate într-un accident rutier în județul Sălaj. 11 militari au fost răniți, 10 dintre aceștia fiind transportați la spital.
„Astăzi, 28.05.2026, în jurul orei 20:30, la ieșirea din localitatea Bizușa-Băi, județul Sălaj, pe direcția Dej – Baia Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 aparținând unei coloane militare. Din primele verificări, cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanței regulamentare între autovehicule.
În urma incidentului au rezultat 11 militari răniți, dintre care 10 sunt în curs de evacuare către Spitalul Județean de Urgență Zalău.
La fața locului au intervenit echipaje de poliție, ambulanță și pompieri. Traficul în zonă a fost restricționat temporar pentru desfășurarea intervenției și efectuarea cercetărilor.
Autovehiculele militare au fost avariate ușor.
Conducătorii autovehiculelor militare implicate în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, precizează Forțele Terestre într-un comunicat.

