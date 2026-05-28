Intervenție dificilă cu salvamontiști și elicopterul SMURD pentru salvarea unui biciclist

Un biciclist în vârstă de 41 de ani, din Sibiu, a suferit un accident în zona Cabanei Suru, în urma căruia a prezentat multiple traumatisme, a anunțat Salvamont Sibiu.

Victima a fost evacuată cu ajutorul elicopterului.

„Echipele Salvamont Sibiu au intervenit prompt cu două echipe pedestre de prim răspuns, iar un salvator montan a fost inserat prin troliere împreună cu medicul de urgență, pentru acordarea asistenței medicale cât mai rapid la locul accidentului.

După stabilizarea victimei și acordarea primului ajutor, aceasta a fost extrasă prin troliere și transportată cu elicopterul către Sibiu pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate”, a precizat Salvamont Sibiu.