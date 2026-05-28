Invazia misterioasă. O țară este invadată de o plantă otrăvitoare, autoritățile și cercetătorii, luați prin surprindere

Invazia misterioasă are loc în Irak. Țara este invadată de o plantă otrăvitoare, iar autoritățile și cercetătorii sunt luați prin surprindere. Planta este periculoasă pentru culturile agricole, iar ministerul de Interne cere ajutorul locuitorilor.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
28 mai 2026, 20:24, Social
Invazia a luat prin surprindere autoritățile irakiene, potrivit Al Jazeera. Ministerul de Interne să i-a îndemnat pe fermieri și cetățeni să raporteze dacă vad planta numită datura. Cunoscută în popor sub numele de ciumăfaie, planta este foarte periculoasă culturile agricole, deoarece conține compuși chimici extrem de toxici. Aceștia afectează sistemul nervos al oamenilor, animalelor și plantelor.

Invazia în Asia a unei plante din America

Planta are flori albe sau violet în formă de trompetă, fructe verzi țepoase și frunze mari care emană un miros înțepător. În ciuda clasificării sale ca plantă otrăvitoare, conține compuși farmaceutici importanți atunci când este utilizată în scop medical în doze foarte precise.

Planta este originară din America Centrală, unde era folosită de populațiile indigene înainte de sosirea coloniștilor europeni în medicina tradițională, în principal pentru anestezie și ameliorarea durerii.

Când europenii au ajuns în America la sfârșitul secolului al XV-lea, planta le-a atras atenția datorită efectelor sale puternice asupra sistemului nervos. A fost dusă în Europa, de unde a ajuns pe restul continentelor lumii.

Invazia surprinzătoare

Totuși situația din Irak este cel puțin surprinzătoare deoarece planta nu apare în regiunile deșertice. De aceea, oamenii de știință sunt nedumeriți de modul în care a reușit să se dezvolte în Irak. Pentru a înțelege acest lucru, ei au analizat locurile în care se găsește specia și au constatat că aproape două treimi sunt în medii reci. Se pare că în Irak, planta a prosperat în solul bogat în azot de pe malurile râurilor.

În plus, oamenii de știință au fost surprinși de adaptarea rapidă a plantei la clima caldă. Dacă unele plante au nevoie de sute de ani ca să-i schimbe locul, datura a evoluat mut mai rapid.

Adaptarea sa rapidă în Irak a fost ajutată de declinul activității agricole în perioadele de război, au stabilit specialiștii. Terenul fertil abandonat din cauza luptelor a devenit mediul propice pentru planta otrăvitoare.

Autoritățile irakiene au lansat o campanie de combatere a plantei, prin control biologic, pulverizare cu pesticide și informare publică totuși, experții sunt pesimiști și cred că planta are potențialul de a se extinde din punct de vedere teritorial.

