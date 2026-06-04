UE pregătește un pachet de sprijin de 50 de milioane de euro pentru Armenia, pe fondul presiunilor ruse

În contextul deteriorării accentuate a relațiilor bilaterale dintre Rusia și Armenia, Uniunea Europeană pregătește un pachet de sprijin economic în valoare inițială de 50 de milioane de euro pentru Armenia.

„Astăzi am vorbit cu prim-ministrul Nikol Pașinian despre recentele restricții impuse de Rusia Armeniei. Aceasta este pur și simplu o constrângere economică și este inacceptabilă”, transmite von der Leyen, citată de Reuters.

UE acuză Moscova de presiune economică

Șefa executivului european a acuzat și măsurile economice luate de Moscova împotriva fostei republici sovietice.

„Prin extinderea restricțiilor la exportul de produse armenești, Moscova transformă relațiile economice în arme pentru presiune politică. Cunoaștem prea bine acest ghid. Acesta este motivul pentru care Europa este ferm alături de Armenia. Pregătim un pachet de sprijin din partea UE”, a mai transmis președinta Comisiei.

Alegerile din Armenia

Duminică au loc alegeri parlamentare în Armenia, alegeri pe care premierul Nikol Pașinian, care a promovat o apropiere de structurile euro-atlantice, este așteptat să le câștige.

În contextul scrutinului, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat că Armenia riscă să piardă avantajele economice oferite de Moscova dacă va continua să urmărească integrarea europeană.

De asemenea, Kremlinul a luat mai multe măsuri economice precum interzicerea exporturilor de pește și produse de pește din Armenia și a restricționat și livrările de flori, legume, fructe, verdețuri, coniac, vin și apă minerală.

În plus, se vehiculează limitarea accesului la energie ieftină și reducerea cooperării economice.