Prima pagină » Știri externe » Putin transmite un avertisment Armeniei înaintea alegerilor: apropierea de Europa ar putea avea consecințe

Putin transmite un avertisment Armeniei înaintea alegerilor: apropierea de Europa ar putea avea consecințe

Rusia a transmis un nou avertisment Armeniei înaintea alegerilor parlamentare programate duminică. Mesajul vine pe fondul apropierii tot mai accentuate a Erevanului de Uniunea Europeană și de Statele Unite.
Putin transmite un avertisment Armeniei înaintea alegerilor: apropierea de Europa ar putea avea consecințe
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
03 iun. 2026, 13:13, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele rus Vladimir Putin a sugerat că Armenia riscă să piardă avantajele economice oferite de Moscova dacă va continua să urmărească integrarea europeană, potrivit The Independent. Printre acestea se numără accesul la energie la prețuri preferențiale și alte beneficii comerciale.

Alegeri importante pentru viitorul Armeniei

Avertismentul Kremlinului vine cu doar câteva zile înaintea scrutinului parlamentar. Sondajele indică un avantaj pentru partidul premierului Nikol Pashinyan, care a promovat în ultimii ani o apropiere de Occident. În 2025, Armenia a semnat un acord de parteneriat cu Statele Unite. În paralel, autoritățile armene au făcut noi pași în direcția integrării europene. Anul trecut, parlamentul de la Erevan a adoptat o lege care stabilește cadrul juridic pentru o eventuală aderare la Uniunea Europeană.

Moscova se declară îngrijorată

Ministerul rus de Externe a criticat public orientarea prooccidentală a Armeniei. Potrivit Moscovei, apropierea de structurile euro-atlantice afectează relațiile tradiționale dintre cele două state. Rusia și Armenia au legături istorice, economice și militare vechi de secole. Armenia găzduiește o bază militară rusă și este membră a Uniunii Economice Eurasiatice, organizație dominată de Moscova. În ultimele luni însă, relațiile dintre cele două țări s-au răcit vizibil.

Presiuni economice înainte de scrutin

Autoritățile ruse au introdus temporar restricții pentru unele produse provenite din Armenia. De asemenea, Moscova a avertizat că ar putea revizui condițiile comerciale preferențiale acordate Erevanului. Printre măsurile vehiculate se numără limitarea accesului la energie ieftină și reducerea cooperării economice. Presa rusă a relatat inclusiv despre posibilitatea excluderii Armeniei din Uniunea Economică Eurasiatică. Kremlinul a rechemat recent ambasadorul Rusiei din Armenia pentru consultări.

Influența Rusiei, tot mai contestată

Tensiunile cu Armenia apar într-un moment dificil pentru politica externă rusă. După mai bine de patru ani de război în Ucraina, Moscova încearcă să își păstreze influența în mai multe regiuni considerate tradițional apropiate de Rusia. Analiști ruși afirmă că tot mai multe state încearcă să își diversifice relațiile externe și să reducă dependența de Kremlin. Fenomenul este vizibil în Caucaz, Europa de Est și Asia Centrală. În acest context, apropierea Armeniei de Uniunea Europeană este privită la Moscova ca o nouă provocare geopolitică.

Relațiile cu Occidentul devin tot mai importante

În ultimele luni, Erevanul și-a intensificat contactele cu partenerii occidentali. Un moment remarcat de presa rusă a fost organizarea unei reuniuni internaționale la care au participat mai mulți lideri europeni, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Pentru Kremlin, acest gest a fost interpretat drept un nou semnal al distanțării Armeniei de Rusia. Rezultatul alegerilor de duminică este urmărit cu atenție atât la Moscova, cât și în capitalele occidentale, într-un moment în care Armenia încearcă să își redefinească poziția strategică între Est și Vest.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
Marele Iker Casillas a șocat o jurnalistă: „Groaznic. Nici nu putea vorbi... Articula «da» și «nu»!”
GSP.ro
Se întorc vijeliile de vară. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
CFR Marfă, radiografia unui faliment: căpușată de partide și afaceriști, management ineficient. Cine profită din dispariția colosului feroviar
Libertatea
Cinci alimente care combat respirația urât mirositoare. Soluții naturale recomandate pentru halenă
CSID
România tocmai a inaugurat o bucată de autostradă care se termină în câmp
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia