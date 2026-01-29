George Simion despre Nicușor Dan: Ar fi bine să nu își termine mandatul. E un pericol pentru România

Întrebat dacă ar fi bine ca Nicușor Dan să își termine mandatul prezidențial, George Simion a spus: „Pentru binele românilor ar fi bine să nu”, joi, la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, găzduită de Gândul.

Despre o eventuală suspendare a președintelui, liderul AUR a spus: „Noi avem semnăturile necesare din partea AUR. AUR a făcut toate demersurile în aceste 8 luni. Moțiuni simte, moțiuni de cenzură, semnături. Am semnat ce a fost viabil și ce n-a fost viabil”.

Despre atitudinea președintelui, Simion a afirmat: „ Nicusor Dan nu va răspunde niciodată rapid și nu se descurcă în situații de stres. Nu face față. Pentru că așa este Nicușor Dan. Eu v-am spus că e un pericol pentru România ca omul ăsta să ajungă președinte. Acum cred că o majoritate a românilor au aceeași părere ca și mine”.

Acesta a mai precizat: „Niște oameni au vrut să profite de Nicușor Dan și l-au plantat la Cotroceni. Asta este realitatea. Niște oameni care au interese, de exemplu, să-și treacă acordul Mercosur, să treacă România la moneda euro, să cumpere Hidroelectrica, să facă francezii să ne vândă Airbus și să facă hidrocentrala de la Tarnița”.