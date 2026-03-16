Iranul anunță: „Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă pentru nicio țară care vrea să ne lovească. Ca țară riverană, avem dreptul să luăm măsuri”

„Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă pentru nicio țară care intenționează să lovească Iranul

Trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz are loc în condițiile impuse și din cauza insecurității create de regimul sionist și SUA în regiune, sub condiții speciale.

Forțele armate controlează trecerea și nicio țară nu poate folosi Strâmtoarea Ormuz pentru a lovi Iranul”, a anunțat Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE Iran, într-o conferință de presă.

„Ca țară riverană, avem dreptul să luăm măsurile necesare în Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura securitatea națională.

Iran a fost întotdeauna gardianul și protectorul Strâmtorii Ormuz și al trecerii sigure a navelor prin această strâmtoare, dar americanii și israelienii au fost cei care au creat această situație.

Ca țară riverană, avem dreptul să luăm măsurile necesare pentru a preveni abuzurile agresorilor asupra acestei căi navigabile”, a spus el.

În paralel, Donald Trump încearcă să construiască o coaliție de state („Coaliția Ormuz”) care să intervină militar pentru deblocarea căii navigabile.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a declarat că țara nu a avut niciodată încredere în SUA în timpul negocierilor.

Baghaei a declarat că discuțiile au fost purtate cu ochii larg deschiși de Teheran și cu o neîncredere absolută față de cealaltă parte, adăugând că Iranul a arătat că nu ezită să se angajeze în negocieri, în ciuda a ceea ce a descris ca fiind „crimele SUA, o pată pe istorie”.