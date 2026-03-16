Președintele SUA, Donald Trump, ia în considerare preluarea controlului asupra principalului terminal petrolier al Iranului de pe Insula Kharg, în cazul în care Teheranul continuă să blocheze navigația tancurilor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, susține Axios, citând oficiali americani anonimi.

O astfel de operațiune ar necesita desfășurarea de trupe americane la sol, arată oficialii SUA.

Trump este atras de ideea de a ocupa complet insula Kharg, pentru că el crede că asta ar constitui „o lovitură economică a regimului” – practic, o retragere a finanțării Teheranului, a declarat un oficial american.

Însă această mișcare ar necesita intervenție pe teren și ar putea declanșa atacuri de represalii iraniene împotriva instalațiilor petroliere și a conductelor din țările din Golf, în special din Arabia Saudită.

„Există riscuri mari. Există recompense mari. Președintele nu este încă acolo și încă nu spunem că va fi”, a spus oficialul.

Coaliția Ormuz

Conform acestor rapoarte, Trump lucrează, de asemenea, la formarea unei coaliții de țări pentru a asigura redeschiderea acestei căi navigabile strategice, o inițiativă pe care speră să o anunțe săptămâna aceasta, a raportat și Wall Street Journal.

Trump și înalți oficiali ai administrației au petrecut sâmbăta și duminica la telefon, lucrând la formarea coaliției multinaționale, a declarat un oficial american pentru Axios.

Nicio țară nu s-a angajat public încă, dar un oficial de rang înalt din administrație a declarat că Trump se așteaptă ca unele țări să își anunțe sprijinul săptămâna aceasta, formând ceea ce Casa Albă numește o „Coaliția Ormuz”.

Principalul efort actual să fie asigurat un angajament politic, a declarat o sursă. Chestiunea „cine trimite ce și când” va fi rezolvată ulterior.

Țările vor fi rugate să contribuie cu nave de război, sprijin de comandă și control, drone și alte resurse militare.

Axios a relatat pentru prima dată săptămâna trecută că armata americană ia în considerare ocuparea insulei Kharg și, separat, trimiterea de forțe speciale pentru a securiza presupusele stocuri de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului.

„Dacă nu există niciun răspuns sau dacă este un răspuns negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO”. Trump a cerut trupe de comando europene

Ieri seară, pentru Financial Times, Trump a avertizat dur NATO: “Dacă aliații nu reușesc să ajute SUA în Iran, NATO va avea un viitor foarte rău”.

„Este normal ca oamenii care beneficiază de Strâmtoare să contribuie la asigurarea că nu se întâmplă nimic rău acolo”, a spus Trump, argumentând că Europa și China depind în mare măsură de petrolul din Golf, spre deosebire de SUA.

„Dacă nu există niciun răspuns sau dacă este un răspuns negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO”, a adăugat el.

„Avem un lucru numit NATO”, a spus Trump, care a criticat adesea alianța. „Am fost foarte amabili. Nu a trebuit să-i ajutăm cu Ucraina. Ucraina este la mii de kilometri distanță de noi… Dar i-am ajutat. Acum vom vedea dacă ne vor ajuta. Pentru că am spus de mult că vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi. Și nu sunt sigur că vor fi acolo.”

Rugat să specifice ajutorul de care are nevoie, Trump a spus „orice ar fi”. El a adăugat că aliații ar trebui să trimită dragoare de mine, dintre care Europa deține mult mai multe decât SUA.

De asemenea, el își dorea „oameni care să elimine câțiva actori negativi de pe țărmul [iranian]”. Trump a sugerat că își dorește echipe de comando europene sau alt ajutor militar pentru a elimina iranienii care sunt „o pacoste” în Golf cu drone și mine navale.

„Îi lovim foarte tare”, a spus Trump. „Nu le-a mai rămas decât să facă niște probleme în strâmtoare, dar acești oameni sunt beneficiari și ar trebui să ne ajute să o supraveghem. Îi vom ajuta. Dar ar trebui să fie și ei acolo. Ai nevoie de mulți oameni care să supravegheze câțiva.”

Mai multe state, printre care și UK, au refuzat până în prezent cererea lui Donald Trump.