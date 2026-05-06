Franţa trimite portavionul Charles de Gaulle spre Marea Roşie. Parisul şi Londra pregătesc o misiune în Strâmtoarea Ormuz

Portavionul francez Charles de Gaulle şi grupul său de luptă se deplasează spre Marea Roşie şi Golful Aden, în cadrul unor eforturi comune ale Franţei şi Marii Britanii de pregătire a unei viitoare misiuni pentru protejarea libertăţii de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, a anunţat miercuri Ministerul francez al Forţelor Armate.
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
06 mai 2026, 16:58, Știri externe

Potrivit unui comunicat al instituţiei, grupul naval a traversat miercuri Canalul Suez şi se îndreaptă către sudul Mării Roşii, scrie Reuters.

Grupul de atac al portavionului fusese desfăşurat anterior în estul Mediteranei, la scurt timp după ce Statele Unite şi Israelul au lansat lovituri aeriene asupra Iranului.

Portavionul nuclear Charles de Gaulle poate rămâne pe mare timp de patru până la cinci luni şi reprezintă principalul element al proiecţiei de forţă navale franceze.

Misiunea are loc pe fondul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu şi al preocupărilor legate de securitatea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale pentru transportul mondial de petrol.

