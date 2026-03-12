George Simion, la protestul minerilor din Gorj: Ceea ce se întâmplă la CE Oltenia este un atentat la siguranța națională

Liderul AUR a mers la Târgu Jiu pentru a discuta cu minerii și energeticienii aflați în protest și pentru a transmite un mesaj de solidaritate cu angajații companiei.

Potrivit sindicaliștilor, aproximativ 1.500 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia ar putea rămâne fără loc de muncă după expirarea contractelor pe perioadă determinată. O parte dintre angajați protestează de mai bine de o săptămână, cerând garanții privind viitorul locurilor de muncă, majorări salariale și soluții pentru viitorul companiei.

Liderul AUR: Minerii se simt abandonați de autorități

George Simion a declarat că a venit la Târgu Jiu pentru a transmite un mesaj de solidaritate minerilor și energeticienilor care spun că se simt abandonați de autorități.

„Suntem alături de colegii dumneavoastră care, în acest moment, se află în greva foamei, recurgând la un gest extrem pentru salvarea familiilor lor, pentru salvarea Gorjului și pentru salvarea întregii țări”, a spus liderul AUR.

Simion a afirmat că situația de la Complexul Energetic Oltenia are implicații majore pentru securitatea energetică a României.

„Ceea ce se întâmplă acum este un atentat la siguranța națională. Felul în care sunt concediați tinerii, viitorul țării, în timp ce oameni care au muncit 20–25 de ani în condiții grele nu pot ieși la pensie în mod corect arată ceea ce vor să facă acești guvernanți”, a declarat acesta.

Apel către guvern pentru salvarea companiei

Președintele AUR a făcut apel la guvern să intervină pentru salvarea companiei și pentru protejarea locurilor de muncă din sectorul energetic.

„Apelez la ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și la premierul Ilie Bolojan să intervină urgent pentru salvarea CE Oltenia, pentru continuarea producției de energie în Gorj și pentru protecția socială a celor care au muncit o viață în cariere”, a spus Simion.

Liderul AUR a subliniat că mineritul trebuie să rămână un sector strategic pentru România și că resursele energetice ale țării trebuie exploatate în beneficiul românilor.

„Mineritul trebuie continuat, resursele țării trebuie exploatate în favoarea românilor, iar tinerii trebuie să aibă locuri de muncă sigure în țara lor, nu să fie trimiși să muncească peste hotare”, a declarat George Simion.