OCDE: Firmele naționale ar putea fi mai bine integrate în lanțurile de aprovizionare globale / OCDE propune ca antreprenorii să fie stimulați fiscal

Cormann, care a fost și ministru de Finanțe în Australia, a oferit o serie de recomandări de politici publice esențiale în dezvoltarea economică a țării.

Printre observațiile sale se numără stadiul actual al firmelor naționale, digitalizării, dar și cum pot fi acestea dezvoltate. Oficialul propune integrarea firmelor naționale în piața globală, dar și o mai bună digitalizare pentru antreprenori, care ar putea stimula producția.

„Întreprinderile naționale, care rămân relativ mai orientate către economia internă în comparație cu alte țări din UE, ar putea fi totuși mai bine integrate în lanțurile de aprovizionare globale și ar putea stabili legături mai puternice cu întreprinderile străine”, a declarat Cormann în cadrul Evenimentului de lansare al Studiului Economic 2026 elaborat pentru România de OCDE.

Acesta a precizat că sunt necesare și îmbunătățiri în ceea ce privește digitalizarea procedurilor de înregistrare a întreprinderilor, pentru un mai bun dinamism economic.

„România a înregistrat progrese semnificative în simplificarea și digitalizarea procedurilor de înregistrare a întreprinderilor, dar sunt necesare îmbunătățiri suplimentare pentru a stimula dinamismul economic”, a mai declarat Cormann.

Reglementarea piețelor din România, ceva mai restrictivă

„Indicatorul OCDE privind reglementarea pieței produselor, care măsoară gradul de restrictivitate al reglementărilor aplicabile activităților comerciale, este mai ridicat pentru România decât pentru majoritatea țărilor OCDE”, a declarat Cormann.

Secretarul General al OCDE a precizat că România poate utiliza acești indicatori pentru a îmbunătăți performanța comparativă în ceea ce privește gradul de favorabilitate a reglementărilor față de întreprinderi. Acesta a precizat că utilizarea indicatorilor va duce și la o creștere economică mai puternică, dar și la o venituri mai mari.

OCDE propune ca antreprenorii să fie stimulați fiscal

Acesta a precizat că, procedurile mai simple de autorizare a întreprinderilor, complet digitalizate, ar încuraja spiritul antreprenorial și investițiile în afaceri, iar, în paralel, „încurajarea unei utilizări mai intense a stimulentelor fiscale și a subvențiilor publice pentru cercetare și dezvoltare, în special de către întreprinderile mici și mijlocii, ar sprijini inovarea și creșterea productivității”.

Acesta este cel mai recent studiu economic dedicat României, realizat de OCDE. Studiul analizează modalitățile de stimulare a creșterii economice pentru a construi un mediu de afaceri mai bun. Practic, se urmărește implementarea de reforme și bune practici, pentru a se atinge cele mai bune rezultate pentru cetățeni. Studiul a fost lansat la Palatul Victoria. La eveniment participă și premierul Ilie Bolojan.