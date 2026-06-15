„Dragi colegi liberali,
Este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm acest moment dificil. Nu avem încotro, dacă vrem să readucem România pe un drum al echilibrului economic și social.
Suntem într-un moment de răscruce, în care trebuie să ne păstrăm identitatea. Noi, toți cei care suntem astăzi parte din PNL, cel mai vechi partid din România – primari, președinți de consilii județene, președinți de organizații, deputați, senatori, consilieri locali și județeni – trebuie să facem ceea ce este necesar pentru țară.
Sunt membru de peste 30 de ani în PNL. Nu m-am ascuns în spatele unor liste, ci am candidat uninominal. Experiența vastă din administrație ar trebui să înlăture orice urmă de îndoială în ceea ce mă privește. (…)
Este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm și acest moment greu. Este un moment în care trebuie să facem reforme. (…) România are nevoie de un Guvern stabil și eficient, care să ducă mai departe reformele, să implementeze programele asumate prin PNRR și să continue investițiile. Mă bazez pe colegii mei că vor acționa rațional și că vom lucra împreună pentru același scop”, arată Veștea.