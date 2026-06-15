Prima pagină » Știrile zilei » „Mă bazez că vor acționa rațional”. Ce le mai transmite liberalilor Adrian Veștea, premierul desemnat, înainte de ședința decisivă

„Mă bazez că vor acționa rațional”. Ce le mai transmite liberalilor Adrian Veștea, premierul desemnat, înainte de ședința decisivă

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a transmis un mesaj liberalilor înainte de ședința PNL în care se va decide susținerea sau nu a sa pentru funcția de premier.
„Omul-Păianjen din Yemen” a murit după o cădere într-un crater vulcanic. Imaginile surprind ultimele sale secunde
„Omul-Păianjen din Yemen” a murit după o cădere într-un crater vulcanic. Imaginile surprind ultimele sale secunde
Cupa Mondială 2026: Suporterii Japoniei au curățat tribunele după meciul cu Olanda
Cupa Mondială 2026: Suporterii Japoniei au curățat tribunele după meciul cu Olanda
Adrian Veștea: „Să vedem dacă nu dorm pe o ureche și aștept să ajung în 2028”. Premierul desemnat vrea să fie evaluat periodic
Adrian Veștea: „Să vedem dacă nu dorm pe o ureche și aștept să ajung în 2028”. Premierul desemnat vrea să fie evaluat periodic
Veștea exclude înființarea unui nou partid politic: „Voi rămâne membru al PNL”
Veștea exclude înființarea unui nou partid politic: „Voi rămâne membru al PNL”
Veștea răspunde acuzațiilor de „premier pucist” și respinge scenariul unui guvern făcut cu PSD împotriva PNL
Veștea răspunde acuzațiilor de „premier pucist” și respinge scenariul unui guvern făcut cu PSD împotriva PNL
Sorina Matei
15 iun. 2026, 13:32, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Dragi colegi liberali,

Este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm acest moment dificil. Nu avem încotro, dacă vrem să readucem România pe un drum al echilibrului economic și social.
Suntem într-un moment de răscruce, în care trebuie să ne păstrăm identitatea. Noi, toți cei care suntem astăzi parte din PNL, cel mai vechi partid din România – primari, președinți de consilii județene, președinți de organizații, deputați, senatori, consilieri locali și județeni – trebuie să facem ceea ce este necesar pentru țară.
Sunt membru de peste 30 de ani în PNL. Nu m-am ascuns în spatele unor liste, ci am candidat uninominal. Experiența vastă din administrație ar trebui să înlăture orice urmă de îndoială în ceea ce mă privește. (…)
Este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm și acest moment greu. Este un moment în care trebuie să facem reforme. (…) România are nevoie de un Guvern stabil și eficient, care să ducă mai departe reformele, să implementeze programele asumate prin PNRR și să continue investițiile. Mă bazez pe colegii mei că vor acționa rațional și că vom lucra împreună pentru același scop”, arată Veștea.
Biroul Politic Național al PNL a fost convocat la ora 17.00 de președintele partidului, Ilie Bolojan, pentru a discuta despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Recomandarea video

Generalul Dorin Toma, fost comandant NATO, acuzații grave la adresa premierului desemnat Adrian Veștea
G4Media
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
GSP.ro
Unde vor fi averse, descărcări electrice și vijelii la început de săptămână. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
ULTIMA ORĂ! Tragedie aviatică! Nu sunt supraviețuitori
Cancan
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport
Când vom putea circula integral pe autostrada Sibiu-Pitești. În șase ani s-au construit doar 54 de kilometri, mai puțin de jumătate din proiect. Ce spune secretarul de stat Irinel Scrioșteanu
Libertatea
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
CSID
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia