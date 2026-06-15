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Oana Țoiu, discuții cu omologul pakistanez despre acordul SUA – Iran. Ce rol ar putea avea România în implementarea înțelegerii?

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că a discutat cu vicepremierul și ministrul de externe al Pakistanului, Mohammad Ishaq Dar, despre stadiul negocierilor pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu, punctând și rolul României în viitoarele faze ale acordului de pace.
Oana Țoiu, discuții cu omologul pakistanez despre acordul SUA - Iran. Ce rol ar putea avea România în implementarea înțelegerii?
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Radu Mocanu
15 iun. 2026, 12:58, Politic
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În această dimineață am avut o convorbire cu Mohammad Ishaq Dar, viceprim‑ministru și ministrul de externe al Pakistanului, în care m-a informat privind stadiul medierilor din Orientul Mijlociu privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, a acordului esențial între SUA și Iran și calendarul semnării acestuia”, a notat pe X Oana Țoiu. 

Obiectivele efotului diplomatic

Șefa diplomației de la București a mulțumit Pakistanului pentru rolul de mediator și a evidențiat contribuția mai multor state din regiune la procesul de dezescaladare, inclusiv Arabia Saudită, Qatar, Turcia și Egipt. 

În plus, aceasta a subliniat importanța dialogului constant și a implicării Organizației Națiunilor Unite și a Uniunii Europene în susținerea negocierilor. 

Referitor la impactul diplomatic al acestui acord. Țoiu a transmis: „Obiectivele comune – de a contribui la scăderea prețurilor la energie și de a asigura acces la timp la îngrășăminte agricole, cu impact asupra piețelor alimentare la nivel global – au acum o perspectivă realistă datorită eforturilor diplomatice ale SUA și ale țărilor implicate în procesul de mediere”. 

Ce rol va avea România?

Totodată, ministra a amintit că acordul va fi semnat vineri, 19 iunie, și a punctat rolul României în viitoarele faze de implementare a tratatului. 

Ceremonia oficială de semnare a acordului este planificată pe 19 iunie. urmează etapele viitoare ale negocierii, inclusiv aspecte tehnice privind dosarul nuclear, unde este relevant și rolul României de viceguvernator al AIEA. România este parte a coaliției coordonate de Departamentul de Stat al SUA pentru coordonarea efortului diplomatic de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, precum și a coaliției europene”, a conchis Țoiu. 

Acordul prevede o încetare a focului extinsă și reluarea discuțiilor privind programul nuclear iranian, dar și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Implementarea înțelegerii nu a început încă, Iranul precizând că aceasta va intra în vigoare abia după semnarea oficială, programată pentru vineri, în Elveția.

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