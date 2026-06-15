Oana Țoiu, discuții cu omologul pakistanez despre acordul SUA – Iran. Ce rol ar putea avea România în implementarea înțelegerii?

„În această dimineață am avut o convorbire cu Mohammad Ishaq Dar, viceprim‑ministru și ministrul de externe al Pakistanului, în care m-a informat privind stadiul medierilor din Orientul Mijlociu privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, a acordului esențial între SUA și Iran și calendarul semnării acestuia”, a notat pe X Oana Țoiu.

Obiectivele efotului diplomatic

Șefa diplomației de la București a mulțumit Pakistanului pentru rolul de mediator și a evidențiat contribuția mai multor state din regiune la procesul de dezescaladare, inclusiv Arabia Saudită, Qatar, Turcia și Egipt.

În plus, aceasta a subliniat importanța dialogului constant și a implicării Organizației Națiunilor Unite și a Uniunii Europene în susținerea negocierilor.

În această dimineață am avut o convorbire cu Mohammad Ishaq Dar, viceprim‑ministru și ministrul de externe al Pakistanului, în care m-a informat privind stadiul medierilor din Orientul Mijlociu privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, a acordului esențial între SUA și Iran și… pic.twitter.com/sfOJTq3DHz — Toiu Oana (@oana_toiu) June 15, 2026

Referitor la impactul diplomatic al acestui acord. Țoiu a transmis: „Obiectivele comune – de a contribui la scăderea prețurilor la energie și de a asigura acces la timp la îngrășăminte agricole, cu impact asupra piețelor alimentare la nivel global – au acum o perspectivă realistă datorită eforturilor diplomatice ale SUA și ale țărilor implicate în procesul de mediere”.

Ce rol va avea România?

Totodată, ministra a amintit că acordul va fi semnat vineri, 19 iunie, și a punctat rolul României în viitoarele faze de implementare a tratatului.

„Ceremonia oficială de semnare a acordului este planificată pe 19 iunie. urmează etapele viitoare ale negocierii, inclusiv aspecte tehnice privind dosarul nuclear, unde este relevant și rolul României de viceguvernator al AIEA. România este parte a coaliției coordonate de Departamentul de Stat al SUA pentru coordonarea efortului diplomatic de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, precum și a coaliției europene”, a conchis Țoiu.

Acordul prevede o încetare a focului extinsă și reluarea discuțiilor privind programul nuclear iranian, dar și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Implementarea înțelegerii nu a început încă, Iranul precizând că aceasta va intra în vigoare abia după semnarea oficială, programată pentru vineri, în Elveția.