Simion anunță că AUR va avea sediu la Washington și că va implementa politicile MAGA în domeniul sănătății

Președintele AUR, George Simion, a anunțat că partidul pe care-l conduce va avea sediu în capitala SUA, Washington. De asemenea, experții AUR se vor inspira din doctrina MAGA (Make America Great Again) pentru a realiza strategii în domeniul sănătății pentru români, a mai spus Simion.
Petru Mazilu
29 ian. 2026, 16:11, Politic

George Simion a fost invitat joi la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, de la Gândul.

„Vom avea un sediu permanent la Washington (…) O delegație AUR va fi în fiecare săptămână acolo”, a declarat Simion dezvăluind că sediul va fi în districtul nr. 17.

Sediul AUR din SUA va fi inaugurat în primăvară.

„Avem prieteni acolo, nu m-au pus să tai de pomană tort”, a adăugat George Simion.

Delegații AUR care vor merge săptămânal la Washington se vor întâlni cu oficialii americani, inclusiv cu Robert F. Kennedy Jr, secretarul Sănătății în Administrația Trump.

„Vom implementa în strategia de guvernare politica MAGA din domeniul sănătății”, a adăugat George Simion.

MAGA este sloganul politic lansat de președintele american Donald Trump. Acesta a devenit simbolul mișcări conservatoare americane, dar a fost adoptat și de alte mișcări din întreaga lume.

