Ce spune Bolojan despre scena în care Simion taie un tort în forma Groenlandei: „Nici nouă nu ne-ar fi picat bine”

„Acum n-aș vrea să comentez neapărat astfel de scene. Fiecare om politic face ceea ce crede de cuviință, dar mă gândesc ca român că nici nouă poate nu ne-ar fi picat bine dacă am fi văzut harta României tăindu-se din ea bucăți”, a declarat Ilie Bolojan la Radio România Actualități.

Liderul AUR, George Simion, a participat, la Washington, la un eveniment politic în cadrul căruia a fost adus un tort în forma Groenlandei decorat cu steagul SUA.

George Simion a primit în cadrul evenimentului un premiu din partea organizației Republican for National Renewal, pentru activitatea sa politică.

Liderul AUR a respins criticile apărute după imaginile difuzate pe rețelele de socializare.

„Așa-numitul «episod al tortului», ridicat la rang de subiect de către analiștii de serviciu, a reprezentat un moment organizat de republicani cu ocazia împlinirii unui an de mandat al președintelui Donald Trump. (…) A sugera că politica externă a României s-ar face prin tăierea unui tort este nu doar ridicol, ci dovedește nivelul alarmant de superficialitate și rea-credință al celor care propagă aceste narațiuni”, a transmis Simion într-o postare pe blogul său.