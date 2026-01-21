George Simion în SUA. Liderul AUR a tăiat un tort în forma Groenlandei decorat cu steagul american

Imaginea a fost distribuită pe Facebook de Theodor Paleologu care a scris și un scurt mesaj.

„Prost gust, trădare, prostie, josnicie, lichelism”, a scris Paleologu.

O replică a venit și de la colegul de partid al lui Simion, Marius Lulea. El a scris tot pe Facebook următorul mesaj: „Groenlanda e Danemarca, Danemarca e Europa, Europa e România”.

Liderul AUR, George Simion, se află în SUA unde a fost premiat pentru implicarea sa în activitatea politică, în calitate de vicepreședinte al Partidul European de Conservatori și Reformiști (ECR).

Potrivit unui comunicat publicat, miercuri, liderul AUR, George Simion a fost premiat în cadrul reuniunii grupului de advocacy „Republicans for National Renewal”.

Premiul i-a fost acordat „pentru activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa”, conform sursei citate.

Cu ocazia vizitei în Statele Unite, delegația partidului AUR pune la dispoziție membrilor Congresului SUA un raport independent privind anularea alegerilor prezidențiale din România.

Pe agenda delegației AUR se mai află întâlniri la Washington, inclusiv discuții la nivel instituțional, în cadrul demersului de informare a partenerilor strategici ai României.