Simion, premiat în SUA pentru apărarea democrației și a libertății de exprimare

Potrivit unui comunicat publicat, miercuri, liderul AUR, George Simion, se află în Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost premiat în cadrul reuniunii grupului de advocacy „Republicans for National Renewal”.

Premiul i-a fost acordat „pentru activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa”, potrivit sursei citate.

“Dragi prieteni, am fost implicat, împreună cu poporul român într-o mare bătălie pentru libertate, pentru alegeri libere și corecte și pentru democrație. Și acest premiu este pentru românii care s-au ridicat în apărarea dreptului lor de a trăi într-o democrație, la fel cum sunt Statele Unite ale Americii. (…) În fața tuturor alegerilor anulate și invalidate ne vom ridica să luptăm pentru drepturile noastre”, a declarat Simion în momentul acordării premiului.

Simion a afirmat că ECR este „cel mai pro-transatlantic partid politic din Europa” din care fac parte și figuri precum premierul italian Georgia Meloni sau europarlamentarul Carlo Fidanza.

Liderul AUR a declarat că SUA sunt „un exemplu de democrație”.

„ Privim către Statele Unite ca spre un exemplu de democrație. Ne ridicăm în apărarea libertății de exprimare și a alegerilor libere și corecte”, a spus George Simion.

Cu ocazia vizitei în Statele Unite, delegația partidului AUR pune la dispoziție membrilor Congresului SUA un raport independent privind anularea alegerilor prezidențiale din România.

Potrivit sursei citate, documentul prezintă „argumente legate de încălcarea principiilor democratice și constituționale”.

Pe agenda delegației AUR se află și alte întâlniri programate la Washington, inclusiv discuții la nivel instituțional, în cadrul demersului de informare a partenerilor strategici ai României, potrivit sursei citate.