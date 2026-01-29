Prima pagină » Știrile zilei » Soldați ruși, uciși pe front purtând costume de camuflaj „Pinguin”, testate în luptă

Soldați ruși, uciși pe front purtând costume de camuflaj „Pinguin”, testate în luptă

Forțele ucrainene anunță că au eliminat mai mulți militari ruși echipați cu costume experimentale de camuflaj pentru zăpadă, denumite „Pinguin”, despre care spun că nu au funcționat în condiții reale de luptă și i-au făcut mai ușor de observat.
Irineu Darău despre fabrica de la Victoria: În jurul acelei investiții ar trebui să înflorească multe
Irineu Darău despre fabrica de la Victoria: În jurul acelei investiții ar trebui să înflorească multe
Ministrul Economiei despre situația din coaliție: La ședințele de Guvern e mai multă liniște decât seara la televizor
Ministrul Economiei despre situația din coaliție: La ședințele de Guvern e mai multă liniște decât seara la televizor
Irineu Darău: Dacă ar pleca Bolojan ar deraia acest tren al reformei
Irineu Darău: Dacă ar pleca Bolojan ar deraia acest tren al reformei
UPDATE: Mascații au descins la doctorul Cristian Andrei, acuzat de viol și agresiuni sexuale / S-a făcut uz de armă / Andrei va fi audiat de polițiști
UPDATE: Mascații au descins la doctorul Cristian Andrei, acuzat de viol și agresiuni sexuale / S-a făcut uz de armă / Andrei va fi audiat de polițiști
Congresmana Ilhan Omar, atacată cu un lichid necunoscut în timpul unei întâlniri publice în Minnesota
Congresmana Ilhan Omar, atacată cu un lichid necunoscut în timpul unei întâlniri publice în Minnesota
Rareș Mustață
29 ian. 2026, 14:22, Știri externe

Militarii ucraineni susțin că trupele ruse au început să testeze pe front un nou tip de costum de camuflaj pentru operațiuni de iarnă, cunoscut sub numele de „Pinguin”, însă echipamentul s-a dovedit ineficient, scrie Defence Blog.

Potrivit Brigăzii 120 Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei, cel puțin doi soldați ruși care purtau aceste costume au fost uciși în confruntări recente desfășurate în zone acoperite de zăpadă.

Informațiile sunt susținute de imagini video publicate de partea ucraineană, care arată un militar rus deplasându-se pe un câmp deschis, îmbrăcat într-un costum voluminos, alb, cu o formă neobișnuită. Soldatul a fost identificat rapid și lovit cu ajutorul unui sistem ghidat de drone.

Potrivit militarilor ucraineni, costumele au fost concepute pentru a reduce vizibilitatea în peisajul de iarnă, însă silueta atipică și mișcarea greoaie au atras atenția în teren deschis. Aceștia spun că, în loc să ofere protecție, echipamentul a scos în evidență soldații, mai ales în zonele de stepă unde astfel de forme nu apar în mod natural.

Surse militare ucrainene afirmă că armata rusă testează frecvent echipamente și tactici noi direct pe câmpul de luptă, fără perioade extinse de evaluare. În acest caz, soldații ar fi fost folosiți drept subiecți de testare în condiții reale de război.

Costumul „Pinguin” pare destinat operațiunilor pe timp de iarnă și include o carapace exterioară largă, menită să rupă conturul uman. În practică, spun ucrainenii, designul a limitat mobilitatea și a crescut riscul de a fi detectat, mai ales de sistemele moderne de supraveghere aeriană.

Apariția imaginilor a generat reacții și pe rețelele sociale, unde utilizatorii au făcut comparații ironice între costumele rusești și un mesaj recent publicat de Casa Albă, în care apare președintele SUA alături de un pinguin.

 

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro
Gandul
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
Libertatea
Trei zodii care vor simți o protecție divină puternică după 5 februarie. Norocul, liniștea sufletească și oportunitățile apar din senin
CSID
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Promotor