Prima pagină » Știrile zilei » Israel și Liban ar putea începe negocieri pentru un armistițiu

Delegații israeliene și libaneze sunt așteptate să înceapă în curând discuții cu scopul de a încheia un armistițiu durabil și la dezarmarea grupării Hezbollah, potrivit unor oficiali israelieni.
Soldați Hezbollah. Sursa foto: X
Radu Mocanu
15 mart. 2026, 22:52, Știri externe

Negocierile ar putea avea loc în următoarele zile, însă momentul exact și condițiile discuțiilor nu au fost încă stabilite, au declarat doi oficiali israelieni pentru Reuters

Oficiali libanezi au declarat că guvernul dorește mai întâi clarificări cu privire la disponibilitatea Israelului de a accepta o încetare completă a focului, condiție formulată de președintele Joseph Aoun pentru a permite începerea negocierilor. 

De partea israeliană, negocierile ar urma să fie conduse de Ron Dermer, un apropiat al premierului Benjamin Netanyahu și fost ministru pentru afaceri strategice. Potrivit oficialilor israelieni, Franța este implicată în inițiativa diplomatică, după ce președintele Macron și-a arătat deschiderea pentru medierea unor tratative. 

Libanul a fost atras în conflictul din Orientul Mijlociu după ce Hezbollah a atacat Israelul ca ripostă pentru ucderea fostului liderul suprem al Iranului, ayataollahul Ali Khamenei. sraelul a răspuns cu o ofensivă militară care, potrivit informațiilor citate, a provocat peste 800 de victime în Liban și strămutarea a peste 800.000 de persoane. 

