Emmanuel Macron cere negocieri directe între Israel și Liban

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a făcut un apel către Israel pentru a accepta negocieri directe cu Libanul pentru oprirea escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Liderul francez și-a anunțat deschiderea pentru medierea discuțiilor.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 mart. 2026, 13:58, Știri externe

Guvernul libanez și-a exprimat disponibilitatea de a se angaja în discuții directe cu Israelul. Toate segmentele țării trebuie să fie reprezentate. Israelul trebuie să profite de această oportunitate pentru a iniția discuții și un armistițiu, de a găsi o soluție durabilă și a permite autorităților libaneze să își îndeplinească angajamentele față de suveranitatea Libanului”, se arată în mesajul publicat pe X de Macron, citat de Le Figaro. 

Președintele francez a declarat că toate eforturile trebuie concentrate pentru a preveni destabilizarea Libanului, cerând în același timp, atât Israelului să renunțe la operațiunile ofensive, cât și grupării militante Hezbollah să oprească „escaladarea”. 

Macron a anunțat și că este pregătit să găzduiască discuțiile la Palatul Élysée.

Conflictul din Orientul Mijlociu s-a extins asupra Libanului după ce gruparea Hezbollah a lansat atacuri asupra Israelului. Atacurile Hezbollah au fost o ripostă după ce fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei a fost eliminat în prima zi a războiului. 

Atacurile Hezbollah au declanșat o ripostă severă din parte Israelului, dar și amenințări privind o posibilă extindere a ostilităților. 

