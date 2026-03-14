Emmanuel Macron cere negocieri directe între Israel și Liban

„Guvernul libanez și-a exprimat disponibilitatea de a se angaja în discuții directe cu Israelul. Toate segmentele țării trebuie să fie reprezentate. Israelul trebuie să profite de această oportunitate pentru a iniția discuții și un armistițiu, de a găsi o soluție durabilă și a permite autorităților libaneze să își îndeplinească angajamentele față de suveranitatea Libanului”, se arată în mesajul publicat pe X de Macron, citat de Le Figaro.

Președintele francez a declarat că toate eforturile trebuie concentrate pentru a preveni destabilizarea Libanului, cerând în același timp, atât Israelului să renunțe la operațiunile ofensive, cât și grupării militante Hezbollah să oprească „escaladarea”.

Macron a anunțat și că este pregătit să găzduiască discuțiile la Palatul Élysée.

Conflictul din Orientul Mijlociu s-a extins asupra Libanului după ce gruparea Hezbollah a lansat atacuri asupra Israelului. Atacurile Hezbollah au fost o ripostă după ce fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei a fost eliminat în prima zi a războiului.

Atacurile Hezbollah au declanșat o ripostă severă din parte Israelului, dar și amenințări privind o posibilă extindere a ostilităților.