Donald Trump: armistițiul Israel-Hezbollah a fost prelungit cu trei săptămâni dar tensiunile SUA – Iran escaladează

Președintele american Donald Trump a declarat că Israelul și Libanul au convenit să prelungească armistițiul dintre Israel și Hezbollah cu trei săptămâni, înainte de expirarea acestuia. Decizia vine după o a doua rundă de discuții directe la Casa Albă între ambasadorii celor două țări, Yechiel Leiter și Nada Hamadeh Moawad. Acestea sunt primele contacte diplomatice directe din ultimele decenii, scrie Euronews. Trump a descris negocierile drept „foarte bune”, dar a subliniat că situația rămâne complicată din cauza influenței Hezbollah.

SUA își asumă rol de mediator

Președintele american a transmis că Washingtonul va continua să sprijine Libanul pentru a se proteja de Hezbollah. El arată astfel o implicare directă în echilibrul de securitate din regiune. Totodată, Trump a anunțat că urmează să îi primească la Washington pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și pe președintele libanez Joseph Aoun, în următoarele săptămâni.

Tensiuni persistente între SUA și Iran

În paralel, situația din Golful Persic rămâne tensionată, în special în zona Strâmtorii Hormuz. Statele Unite și Iranul continuă confruntările indirecte, inclusiv prin interceptarea navelor comerciale. Donald Trump a declarat că a ordonat armatei americane să reacționeze dur împotriva oricăror încercări iraniene de a mina zona, subliniind că SUA dețin „control complet” asupra strâmtorii. Președintele american a afirmat că nu se grăbește să finalizeze negocierile cu Iranul, susținând că presiunea este de partea Teheranului.

Iran respinge acuzațiile, incident în Liban – un jurnalist ucis

Oficialii iranieni au reacționat, respingând afirmațiile privind instabilitatea internă și acuzând SUA că sabotează negocierile prin blocade și amenințări. Președintele Masoud Pezeshkian a transmis că Iranul rămâne deschis dialogului, în ciuda tensiunilor. În același cadru de evenimente, situația de securitate din sudul Libanului rămâne fragilă. Sute de persoane au participat la funeraliile jurnalistei Amal Khalil, ucisă într-un atac aerian israelian. Autoritățile libaneze au acuzat armata israeliană că ar fi vizat zona în care se aflau jurnaliști și echipe de salvare, acuzații respinse de partea israeliană, care a anunțat o analiză a incidentului.