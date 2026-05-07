Cel puțin patru morți și 33 de răniți după un atac israelian în sudul Libanului, în pofida armistițiului fragil

Lovitura a vizat localitatea de coastă Saksakieh, din districtul Sidon, potrivit informațiilor publicate de Associated Press și preluate de Euronews. Presa de stat libaneză a relatat că în aceeași zi au avut loc și alte atacuri israeliene în apropiere de Nabatieh și în satele din jur. Echipele de salvare au intervenit ore întregi pentru a îndepărta dărâmăturile clădirilor afectate. Autoritățile au avertizat că bilanțul victimelor ar putea crește.

Atacul vine pe fondul armistițiului convenit pe 16 aprilie între Israel și Liban, intrat în vigoare o zi mai târziu, după săptămâni de confruntări care au provocat peste 2.000 de morți și au dus la strămutarea a mai mult de un milion de persoane în Liban.

Hezbollah avertizează că va răspunde încălcărilor

Deși Hezbollah nu este parte oficială a acordului de încetare a focului, gruparea a transmis anterior că va reacționa la eventualele încălcări ale armistițiului. Declarațiile au amplificat îngrijorările privind posibilitatea unei noi escaladări în regiune. La rândul său, Israelul a anunțat că își va menține trupele în anumite zone din sudul Libanului pe durata armistițiului.

În mai multe localități afectate de bombardamente, școlile și unele afaceri și-au reluat treptat activitatea, însă locuitorii vorbesc despre o stare de incertitudine permanentă. Mediatorii internaționali, conduși de Statele Unite, încearcă să mențină acordul de încetare a focului, pe fondul avertismentelor că reluarea violențelor ar putea destabiliza din nou regiunea.