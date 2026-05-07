Prima pagină » Știri externe » Cel puțin patru morți și 33 de răniți după un atac israelian în sudul Libanului, în pofida armistițiului fragil

Cel puțin patru morți și 33 de răniți după un atac israelian în sudul Libanului, în pofida armistițiului fragil

Un atac aerian israelian asupra unei clădiri rezidențiale din sudul Libanului a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte 33, alimentând temerile privind prăbușirea armistițiului fragil convenit luna trecută între Israel și Liban, arată Euronews.
Cel puțin patru morți și 33 de răniți după un atac israelian în sudul Libanului, în pofida armistițiului fragil
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
07 mai 2026, 10:15, Știri externe

Lovitura a vizat localitatea de coastă Saksakieh, din districtul Sidon, potrivit informațiilor publicate de Associated Press și preluate de Euronews. Presa de stat libaneză a relatat că în aceeași zi au avut loc și alte atacuri israeliene în apropiere de Nabatieh și în satele din jur. Echipele de salvare au intervenit ore întregi pentru a îndepărta dărâmăturile clădirilor afectate. Autoritățile au avertizat că bilanțul victimelor ar putea crește.

Atacul vine pe fondul armistițiului convenit pe 16 aprilie între Israel și Liban, intrat în vigoare o zi mai târziu, după săptămâni de confruntări care au provocat peste 2.000 de morți și au dus la strămutarea a mai mult de un milion de persoane în Liban.

Hezbollah avertizează că va răspunde încălcărilor

Deși Hezbollah nu este parte oficială a acordului de încetare a focului, gruparea a transmis anterior că va reacționa la eventualele încălcări ale armistițiului. Declarațiile au amplificat îngrijorările privind posibilitatea unei noi escaladări în regiune. La rândul său, Israelul a anunțat că își va menține trupele în anumite zone din sudul Libanului pe durata armistițiului.

În mai multe localități afectate de bombardamente, școlile și unele afaceri și-au reluat treptat activitatea, însă locuitorii vorbesc despre o stare de incertitudine permanentă. Mediatorii internaționali, conduși de Statele Unite, încearcă să mențină acordul de încetare a focului, pe fondul avertismentelor că reluarea violențelor ar putea destabiliza din nou regiunea.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe Ilie Bolojan ca premier, chiar dacă guvernul său a picat prin moțiune de cenzură
G4Media
Mesaj de alertă pentru nordul județului Tulcea. Populația, avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone
Gandul
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cele mai scumpe cireșe din lume: au formă de inimă și iubitorii luxului ajung să plătească chiar și 300 de euro pentru o singură bucată
Libertatea
Un bărbat a supraviețuit 40 de ore fără să-i bată inima. Cazul miraculos care a surprins lumea medicală
CSID
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au daune în istoric
Promotor