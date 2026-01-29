Bolojan, despre vizita în Germania: A întărit parteneriatele economice și strategice

Șeful Guvernului susține că Germania este cel mai important partener economic al României și un actor-cheie pentru tot ce înseamnă viitorul Europei.

„Întâlnirea cu cancelarul Friedrich Merz a fost despre cum putem aprofunda colaborarea în apărare, industrie și energie. Ieri s-a semnat un memorandum de cooperare în domeniul apărării care înseamnă mai mult decât modernizarea Armatei României, înseamnă cercetare, producție, exerciții comune și o colaborare mai strânsă pe flancul estic și la Marea Neagră”, a scris joi pe Facebook Ilie Bolojan.

El arată că la Parlamentul federal a discutat despre securitate, digitalizare și despre „cum putem lucra mai bine împreună la nivel parlamentar. România și Germania sunt pe poziții convergente în dosarele europene și internaționale”.

Premierul susține că discuțiile pe teme economice, inclusiv cu Camera Germană de Comerț și Industrie, au plecat de la realitatea că mii de companii germane sunt deja în România, acestea având peste 200.000 de angajați români.

„Am vorbit despre extinderea investițiilor existente, despre integrarea României în noi lanțuri de producție, calificarea forței de muncă și ce trebuie făcut pentru ca aceste investiții să crească în continuare. E o relație pe care vrem să o dezvoltăm în mai multe sectoare, într-o Europă care trebuie să rămână competitivă”, adaugă Bolojan.

El mai spune că s-a întâlnit și cu o parte din românii din Germania: „Oameni care țin comunitățile închegate, din asociații civice, mediul de afaceri, educație, biserică, mediul universitar și din zona socială. Sunt cei care lucrează zi de zi cu românii de aici, de la integrarea pe piața muncii până la educație și sprijin pentru familii. Am vorbit deschis despre ce probleme există și unde statul poate face mai mult”.

Premierul s-a întâlnit cu Josef Schuster, președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, și a depus o coroană la Memorialul Evreilor Uciși în Europa.

„Vizita de la Berlin a întărit parteneriatele economice și strategice”, adaugă premierul.

Acesta l-a invitat pe cancelarul Merz la București, pentru continuarea discuțiilor și continuarea proiectelor comune.