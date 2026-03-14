Germania introduce noi reguli în Armată despre bărbi și coafuri, după ce un sergent major a mers în instanță ca să poarte părul lung

Comisarul militar al Germaniei a anunțat că va introducere unor noi reguli privind purtatul bărbilor și coafurilor în Bundeswehr (Armata Germaniei).
Sorina Matei
14 mart. 2026, 18:42, Știri externe

Comisarul Bundestagului pentru afacerile militare, Henning Otte, a solicitat Ministerului Apărării din Germania să adopte cât mai curând posibil noi reguli care să reglementeze aspectul militarilor, potrivit Der Spiegel.

Potrivit lui, normele actuale sunt învechite, iar o nouă instrucțiune nu a putut fi elaborată de mai bine de șapte ani, în ciuda solicitării instanței de judecată de a revizui regulile încă din 2019.

Otte a declarat că lipsa unor norme clare provoacă nemulțumire în rândul soldaților și creează confuzie în serviciul de zi cu zi.

El a subliniat că în armată este deosebit de important să existe cerințe clare și uniforme, care să țină cont atât de sarcinile de serviciu, cât și de drepturile personale ale militarilor.

Motivul disputei a fost un caz judiciar inițiat de un sergent major, care a cerut să li se permită bărbaților să poarte părul lung, la fel ca și femeilor. Instanța i-a respins plângerea sergentului major.

„Soldații noștri așteaptă o nouă bază juridică de mai bine de șapte ani”, declară Otte. „Faptul că membrii Bundeswehrului trebuie încă să respecte un regulament învechit provoacă resentimente tot mai mari și este, în opinia mea, inacceptabil.”

Comisarul Bundestagului pentru afacerile militare, Henning Otte, spune acum că regulile ar trebui să fie actualizate în termeni rezonabili.

În Ministerul Apărării al Germaniei, s-a anunțat deja că noile instrucțiuni sunt în curs de elaborare, ceea ce generează tot felul de discuții.

