Ziua Forțelor Terestre: ceremonie militară și religioasă în Parcul „Carol I” din Capitală

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat într-un comunicat că joi, 23 aprilie, Statul Major al Forțelor Terestre organizează, împreună cu autoritățile publice locale, ceremonii militare la monumentele dedicate Eroilor Forțelor Terestre Române, precum și programe și manifestări cultural-educative, competiții sportive și aplicativ-militare, expoziții de carte, concerte ale muzicilor militare și proiecții de filme documentare.

Programul din Capitală

În Capitală, activitățile vor avea loc în principal în Parcul „Carol I”. Joi, 23 aprilie, de la ora 12:00, la Mormântul Ostașului Necunoscut, este programată o ceremonie militară și religioasă.

De asemenea, în intervalul 11.00–15.00, vor fi organizate expoziții de armament, echipamente și tehnică militară, standuri de prezentare a ofertei educaționale și de promovare a carierei militare, precum și concerte de fanfară.

Sâmbătă și duminică, 25 și 26 aprilie, între orele 11.00 și 18.00, în Parcul „Carol I” vor continua expozițiile de tehnică militară și activitățile pentru public, inclusiv o expoziție cu tematică istorică, tiroliană, spectacole ale formațiilor artistice ale cercurilor militare, concerte de fanfară, demonstrații DRILL TEAM și exerciții demonstrative.

În același interval, la AFI Cotroceni sunt programate expoziții de armament și echipamente, standuri de prezentare a carierei militare, exerciții demonstrative de scrimă, precum și concerte și spectacole de muzică populară, rock și folk.

Retragere cu torțe

Duminică, 26 aprilie, între orele 19.00 și 20.00, în Parcul „Carol I” este programată lansarea unor parașutiști din Forțele Terestre, urmată de survolul unor aeronave ale Aeroclubului României.

Evenimentele se vor încheia cu o retragere cu torțe pe traseul Parcul „Carol I” – Palatul Parlamentului – Ministerul Apărării Naționale – Șoseaua Panduri – Palatul Cotroceni – Bulevardul General Paul Teodorescu – Drumul Taberei, până la sediul Statului Major al Forțelor Terestre.