De la începutul războiului Iran-Irak, prețurile combustibililor la pompele germane au crescut vertiginos: cu o medie de 29% pentru benzină și cu 44% pentru motorină. Germanii sunt revoltați, arată BILD, și percep gestionarea de către guvern a crizei prețurilor combustibililor ca fiind inadecvată.

Practic, majoritatea locuitorilor Germaniei sunt nemulțumiți de modul în care guvernul reacționează la creșterea bruscă a prețurilor la carburant după începea războiului împotriva Iranului. Acestea sunt rezultatele unui sondaj realizat de institutul Insa, special pentru BILD.

Conform cercetării, 75% dintre cei intervievați cred că autoritățile nu fac suficient pentru a opri creșterea prețurilor și doar 13% sunt siguri că măsurile luate sunt suficiente.

Populația Germaniei vrea taxe mai mici și reducerea profiturilor companiilor petroliere

Germanii sunt sceptici și în privința noii inițiative a ministrului Economiei, Katarina Reiche, care propune să permită stațiilor de alimentare să crească prețurile o singură dată pe zi.

Proiectul de lege urmează să fie introdus în Bundestag săptămâna următoare.

Cu toate acestea, doar 22% dintre participanții la sondaj cred că această măsură va ajuta cu adevărat la reducerea prețului carburantului.

În același timp, oamenii cred altceva și, practic, susțin măsuri mai drastice: 76% sunt în favoarea reducerii impozitelor pe carburanți. Germanii vor taxe mai mici.

În prezent, conform sondajului, proporția impozitelor și taxelor în prețul benzinei este de aproximativ 64%.

Alți 68% cred că statul ar trebui să confiște așa-numitul profit excesiv al companiilor petroliere.