Prețurile carburanților cresc în Europa. Unde sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine

Potrivit datelor publicate de Comisia Europeană, citate de Euronews, prețurile benzinei sunt în prezent cu aproximativ 15% mai mari decât la sfârșitul lunii februarie, iar motorina s-a scumpit cu aproape 30%. Conform buletinului săptămânal privind prețurile petrolului publicat de Comisia Europeană la începutul lunii aprilie, prețul mediu pentru benzina Euro-super 95 în Uniunea Europeană este de 1,87 euro pe litru. În cazul motorinei, prețul mediu ajunge la 2,07 euro pe litru. Creșterea vine după ce prețul petrolului Brent a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Țările cu cele mai mari prețuri la motorină

Diferențele dintre statele europene sunt considerabile. Cel mai scump diesel se găsește în Olanda, unde prețul ajunge la aproximativ 2,46 euro pe litru.

Printre țările cu cele mai mari prețuri se mai numără:

Danemarca – aproximativ 2,36 euro/litru

Germania – aproximativ 2,29 euro/litru

Finlanda – aproximativ 2,27 euro/litru

Belgia – aproximativ 2,23 euro/litru

Prețuri peste media europeană sunt înregistrate și în Austria, Franța, Irlanda, Suedia, Lituania și Grecia.

Unde este cea mai ieftină motorină

La polul opus, Malta are cel mai mic preț pentru motorină din Uniunea Europeană, aproximativ 1,21 euro pe litru.

Prețuri relativ scăzute se înregistrează și în:

Ungaria – aproximativ 1,62 euro/litru

Slovenia – aproximativ 1,62 euro/litru

Bulgaria – aproximativ 1,62 euro/litru

Sub pragul de 2 euro pe litru se află și Slovacia, Spania, Cipru, Croația și Cehia.

Situația benzinei în Europa

Distribuția prețurilor la benzină este similară cu cea a motorinei. Olanda are și aici cele mai mari prețuri, aproximativ 2,33 euro pe litru.

Printre cele mai scumpe țări se află:

Danemarca – aproximativ 2,23 euro/litru

Germania – aproximativ 2,13 euro/litru

Finlanda – aproximativ 2,05 euro/litru

Prețul benzinei depășește 2 euro pe litru și în Grecia și Franța. Cel mai ieftin carburant se găsește în Malta, unde benzina costă aproximativ 1,34 euro pe litru. Urmează Bulgaria, cu aproximativ 1,44 euro pe litru.

Taxele reprezintă o mare parte din preț

O parte semnificativă din prețul carburanților în Europa provine din taxe. În medie, taxele reprezintă aproximativ 52% din prețul benzinei și aproximativ 44% din prețul motorinei în Uniunea Europeană. Ponderea taxelor diferă însă între state. De exemplu, Slovenia are cea mai mare pondere a taxelor în prețul benzinei, iar Estonia una dintre cele mai mici în cazul motorinei. Datele arată că scumpirile au accelerat după începutul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran. La sfârșitul lunii februarie, benzina costa în medie aproximativ 1,64 euro pe litru în Uniunea Europeană. Până la finalul lunii martie, prețul a urcat la aproximativ 1,87 euro. În aceeași perioadă, motorina a crescut de la aproximativ 1,59 euro la peste 2 euro pe litru. Evoluția pieței petrolului și tensiunile geopolitice rămân factori decisivi pentru evoluția prețurilor la carburanți în perioada următoare.