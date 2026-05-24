O musculiță bagă spaima în producătorii de cireșe din Europa

Drosophila suzukii a ajuns în Europa din China și s-a dovedit mult mai agresivă decât specia autohtonă. Musca fructelor locală, Drosophila melanogaster, atacă doar fructele care încep să putrezească. Varianta asiatică nu face această selecție, atacă și cireșe perfect sănătoase, scrie La Stampa.

Ce a descoperit ENEA

Cercetătorii de la ENEA – Agenția Națională pentru Noi Tehnologii, Energie și Dezvoltare Economică Durabilă – au stabilit că precipitațiile reduse slăbesc Drosophila suzukii. Rezultatul a fost făcut public cu ocazia Zilei Mondiale a Biodiversității.

Nu este, deocamdată, o soluție practică: nimeni nu poate controla cantitatea de ploaie. Dar cercetarea a deschis calea către alte abordări.

Lupta biologică

ENEA a propus agricultorilor soluții cu impact redus asupra mediului. Obiectivul este triplu: limitarea răspândirii musculiței, reducerea utilizării pesticidelor și creșterea valorii comerciale a fructelor.

Proiectul SIMODROFILA, finanțat și coordonat prin parteneriat cu instituții agricole europene, dezvoltă această nouă abordare a gestionării dăunătorului asiatic.

De ce contează

Drosophila suzukii s-a răspândit în întreaga Europă, afectând producătorii de cireșe, dar și de alte fructe moi. Pierderile economice sunt semnificative. Soluțiile biologice reprezintă alternativa la tratamentele chimice intensive.