E timpul pentru rate: au apărut cireșele și costă 180 de lei kg

Au apărut cireșele pe tarabele din piețele românești, dar sunt doar de import.

În Sibiu, la Piața Cibin, un kilogram costă 180 de lei, scrie Ora de Sibiu, care o citează pe Maria, o vânzătoare care spune că cireșele ei se vând ca pâinea caldă, chiar dacă costă atât de mult.

„Avem clienți. Mai avem doar câteva cireșe, dar mai aducem joi după-amiază. Cireșele românești cu siguranță nu vor apărea mai devreme de o lună și jumătate”.

Căpșunile din Grecia și Spania

În Iași, căpșunile sunt 30 – 45 de lei kg, cu cinci lei mai mult decât anul trecut.

Căpșunile sunt aduse din Grecia și Spania și se estimează că spre sfârșitul sezonului vor costa chiar și 15 lei.

În ce privește cireșele românești, se anunță o recoltă bogată, ceea ce înseamnă un preț prietenos cu clienții.

Producătorii sunt mulțumiți. Cireșii au înflorit, vremea e bună, clienților români nu le rămâne decât să aștepte cireșe din producția autohtonă.

Anul trecut, bruma din aprilie a compromis producția de cireșe și a urcat prețurile.

Până una-alta, clienții români se mulțumesc și cu cireșele scumpe din import.

„Îi invit pe toți să încerce”

În Piața Cibin din Sibiu, Maria nu încetează să-și laude marfa și-și îndeamnă clienții să guste înainte să cumpere:

„Sunt extraordinar de gustoase. O să vă convingeți când le gustați. Îi invit pe toți să vină să încerce. Sunt cireșe foarte bune, chiar comparabile cu cele românești care apar la început de sezon”, spune aceasta pentru Ora de Sibiu.