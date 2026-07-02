Cum a transformat o antreprenoare din România cultivarea sparanghelului într-o afacere de succes

Această cultură cu valoare ridicată este relativ nouă în agricultura românească, însă demonstrează un potențial comercial tot mai mare. Ceea ce a început ca un test pentru a vedea dacă planta se poate adapta condițiilor locale a evoluat într-o fermă care produce sparanghel proaspăt și furnizează material săditor certificat altor cultivatori, contribuind astfel la dezvoltarea treptată a acestui sector.

În spatele acestui succes se află Ionela Georgiana Vișan, fermieră și antreprenoare dedicată, care transformă agricultura locală din județul Argeș prin înființarea „Sparanghel de Poveste”, prima fermă certificată de sparanghel din regiune. Originară din Pitești, Ionela a locuit și a lucrat în Germania timp de aproape 10 ani, în departamentul de control al calității din industria auto. În 2023, s-a întors în România împreună cu partenerul său pentru a-și urma visul de a dezvolta o afacere agricolă în comuna Căteasca.

„Ideea cultivării sparanghelului a apărut în 2021, ca un experiment realizat cu multă curiozitate și dorința de a înțelege această plantă”, își amintește Ionela. Astăzi, „Sparanghel de Poveste” reprezintă un model de inovație și reziliență în agribusiness. Plantația s-a extins constant, ajungând în 2026 la aproximativ 8.000 de metri pătrați. Răspunsul pozitiv al pieței a determinat plantarea a peste 10.000 de noi semințe în acest an, pentru a susține extinderea cu încă 5.000 de metri pătrați în 2027. Citeşte comunicatul integral AICI