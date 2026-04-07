Ivan: Motorina pune cea mai mare presiune pe prețuri. România consumă mai mult decât produce. Stocuri asigurate până la finalul lunii mai

Prețul petrolului Brent, un reper pentru prețul petrolului la nivel mondial, a urcat de la aproximativ 70 de dolari pe baril înainte de începerea războiului din Iran la peste 110 dolari în prezent. „Având o ofertă mai mică și o cerere mai mare, automat s-a dezechilibrat prețul”, a precizat ministrul.

„Depinde foarte mult ce se va întâmpla în această noapte, pentru că am văzut declarațiile reprezentantului american, Donald Trump. Depinde de cum va arăta dinamica în perioada următoare și de modul în care statele vor reuși să-și găsească rute de aprovizionare”, a spus Ivan, în contextul unor scenarii care indică posibile creșteri ale prețului petrolului până la 150 sau chiar 200 de dolari pe baril.

Motorina, punctul vulnerabil

Ministrul Energiei spune că motorina este produsul care pune cea mai mare presiune pe piață, în special în Europa, unde consumul este orientat preponderent către acest tip de carburant.

În România, dezechilibrul este clar: producția anuală este de aproximativ 5,5 milioane de tone, în timp ce consumul ajunge la aproape 7 milioane de tone, ceea ce obligă țara să apeleze la importuri.

„Consumăm mai mult decât producem în cazul motorinei”, a explicat Ivan.

Motorina are o pondere de aproximativ 70% în consumul total de carburanți, ceea ce amplifică impactul creșterilor de preț.

La nivel global, situația este agravată de reducerea producției, estimată la aproximativ 25%, dar și de creșterea cererii. În acest context, prețul motorinei s-a dublat, de la aproximativ 730 de dolari pe tonă înainte de război la peste 1.400 de dolari în prezent.

Ivan: Motorina ar fi ajuns la 11 lei

Creșterile se reflectă direct la pompă: motorina s-a scumpit cu aproximativ 1,87 lei pe litru, iar benzina cu circa 1,23 lei, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de 70–80 de lei pentru un plin.

Ivan spune că, deși măsurile autorităților au fost luate cu întârziere, acestea au avut efect în limitarea creșterii prețurilor. „Dacă măsurile pe care le-am propus încă de acum o lună și jumătate nu ar fi fost adoptate, motorina nu ar mai fi fost astăzi 10 lei sau 2,5 euro pe litru. Ar fi ajuns la 11 lei. Tendința actuală la nivel mondial este de dublare a prețului”, a declarat ministrul.

Stocuri asigurate până la finalul lunii mai

Ministrul Energiei a dat asigurări că, în acest moment, nu există riscul ca România să rămână fără carburanți și a precizat că țara are aproximativ 2 milioane de tone echivalent petrol în rezervele strategice. „Nu ne-am atins de nicio moleculă până în momentul de față”, a spus Ivan.

„Nu suntem într-o criză în care să lipsească produsul. Avem stocuri și fluxuri de aprovizionare care nu ne pun în pericol, cel puțin până la finalul lunii mai”, a afirmat Ivan.

Probleme pe lanțul de aprovizionare

Totuși, au apărut probleme în aprovizionare, generate de atacurile recente asupra unor terminale petroliere, care au dus la întârzieri de aproximativ două-trei săptămâni în livrări.

„Am fost perturbați de atacurile de duminică noaptea asupra terminalelor petroliere din Novorossiysk și din Golful Finlandei”, a spus Ivan, precizând că aceste situații generează întârzieri în aprovizionare.

Ministrul a explicat că România încearcă să compenseze prin rute alternative, însă acestea sunt mai lungi și mai costisitoare. „Un lucru este să aduci din Marea Neagră, altul este să vii din Golful Finlandei, să ocolești întreaga Europă și să ajungi înapoi în Constanța”, a spus Ivan, subliniind că schimbarea rutelor de transport crește atât durata livrărilor, cât și costurile.

Fără raționalizare, dar cu riscuri pe termen lung

Autoritățile dau asigurări că nu se pune problema raționalizării carburanților. „Nu putem vorbi despre o măsură de raționalizare a consumului de carburanți în România”, a precizat ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, există un contact permanent între instituții și companiile din sector, fiind pregătite soluții alternative pentru a evita problemele de aprovizionare.

„Am avut o discuție foarte constructivă cu președintele României, cu premierul, cu ministrul Transporturilor și cu principalele companii din piață, în care s-au analizat datele privind stocurile, consumul și fluxurile de aprovizionare. Suntem precauți și ne pregătim cu rute alternative”, a explicat Ivan.

Petromidia, la capacitate maximă

Ministrul a precizat că rafinăria Petromidia funcționează la capacitate maximă, după finalizarea lucrărilor de revizie tehnică, asigurând o parte importantă din necesarul de combustibil al țării.

El a avertizat însă că situația ar putea deveni critică dacă vor apărea blocaje majore pe rutele internaționale, precum Canalul Suez sau în zona rafinăriilor din Orientul Mijlociu, de unde provin o parte importantă a importurilor de motorină.