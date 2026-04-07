Ministrul Economiei: Măsuri etapizate în fața scumpirii carburanților. „Nu avem glob de cristal să știm cum vor evolua prețurile”

Irineu Darău a explicat că majorarea prețurilor la combustibili este determinată de factori externi și nu poate fi controlată la nivel național.

„O asemenea criză, cum este cea a combustibilului, are impact pe tot lanțul, de la consumator până la fiecare companie care se aprovizionează cu combustibil. Există un efect rostogolit în inflație și asta se va simți”, a spus oficialul român.

Ministrul a subliniat că românii trebuie să facă diferența între crizele care pot fi gestionate intern și cele generate la nivel global.

„Aceasta este o criză inevitabilă, nu o putem controla. Sunt factori externi, legați de decizii politice ale unor lideri”, a adăugat Darău.

Măsuri doar pe termen scurt

Oficialul a precizat că Guvernul a adoptat deja două tipuri de intervenții, menite să limiteze impactul scumpirilor fără a destabiliza piața: „S-a dat un semnal în piață că nu se pot face profituri exagerate în această perioadă, iar apoi s-a venit cu măsuri concrete: reducerea de 30 de bani la pompă și taxa de solidaritate”.

Ministrul Economiei a insistat că aceste măsuri sunt bazate pe calcule și sunt gândite doar pentru termen scurt.

„În spatele acestor măsuri sunt niște calcule. Pe termen scurt, pentru că mai mult nu avem. Nu putem să știm ce va fi peste două sau trei luni”, a spus Darău.

Evaluări la fiecare câteva săptămâni

Guvernul nu va interveni masiv dintr-o singură etapă, ci va ajusta deciziile în funcție de evoluția pieței. „Ne întâlnim în fiecare săptămână să vedem dacă este necesară și sustenabilă o măsură suplimentară”, a explicat ministrul.

În acest context, Irineu Darău a avertizat că există două riscuri majore: promisiuni fără acoperire și intervenții prea agresive.

„Există riscul să promiți măsuri fără să calculezi impactul bugetar. Iar al doilea risc este să iei o măsură cu bătaie lungă care să dezechilibreze bugetul și lanțurile de aprovizionare”, a spus acesta.

Riscurile unor măsuri prea dure

Ministrul a avertizat și asupra faptului că intervențiile excesive ar putea avea efecte contrare celor dorite.

„Există riscul ca, dacă iei măsuri de o magnitudine mult prea mare, ori să nu suporte bugetul, ori să te trezești cu lipsă de benzină sau de motorină. Nu vrem asta”, a subliniat Darău.

Nu se pot face predicții despre prețuri

Oficialul a criticat declarațiile politice care promit evoluții clare ale prețurilor.

„Nimeni, dacă nu pretinde că are o baghetă magică sau un glob de cristal, nu poate să promită cum vor arăta prețurile peste o lună”, a spus ministrul. „Nu avem glob de cristal să știm cum vor evolua prețurile”, a adăugat acesta.

Darău: Statul nu vrea să profite de criză

Ministrul Economiei susține că Guvernul nu urmărește să obțină venituri suplimentare din scumpiri. „Intenția acestui guvern nu este să câștige bani din această criză, exclus! Încercăm să ne asigurăm că nici privații nu câștigă excesiv din această situație”, a afirmat Darău.

Impact în toată economia

Potrivit ministrului, efectele scumpirii carburanților se vor resimți în toate sectoarele economiei și vor duce la creșterea inflației.

„Absolut toate industriile sunt afectate. Efectele se vor vedea puțin mai târziu, în inflație”, a spus acesta.