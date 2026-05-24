Prețul petrolului atinge minimul ultimelor două săptămâni pe fondul speranțelor unui acord SUA-Iran

Prețul petrolului a atins luni cel mai scăzut nivel din ultimele două săptămâni, pe fondul optimismului că SUA și Iranul se apropie de un acord de pace.
Alexandra-Valentina Dumitru
25 mai 2026, 02:21
Cu toate acestea, cele două părți au rămas în dezacord cu privire la aspecte cheie, printre care blocajele din Strâmtoarea Ormuz, care au continuat să limiteze aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu.

Contractele futures pe țițeiul Brent au scăzut cu 4,71 dolari, sau 4,55%, la 98,83 dolari pe baril la ora 22:34 GMT, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate din SUA se situa la 92,03 dolari pe baril, în scădere cu 4,57 dolari, sau 4,73%.

Ambele contracte au atins cel mai scăzut nivel din 7 mai la începutul sesiunii, potrivit Reuters.

Donald Trump a declarat, sâmbătă, că Washingtonul și Iranul au „negociat în mare parte” un memorandum de înțelegere privind un acord de pace care ar redeschide Strâmtoarea Ormuz. Înainte de conflict, transporta o cincime din livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Cu toate acestea, cele două părți rămân în dezacord cu privire la mai multe chestiuni dificile.

Trump a spus duminică că le-a transmis reprezentanților săi să nu se grăbească să încheie vreun acord cu Iranul.

Analistul MST Marquee, Saul Kavonic, a declarat:

„În ciuda tuturor rezervelor și riscurilor care persistă în legătură cu acordul de pace și Strâmtoarea Ormuz, se întrevede acum o rază de speranță la capătul tunelului, ceea ce va aduce o ușurare pe termen scurt a prețului petrolului”.

Cu toate acestea, analiștii se așteaptă ca trecerea la normal a fluxurilor de petrol prin strâmtoare și repararea instalațiilor de petrol și gaze avariate să dureze luni de zile.

