Ministrul Agriculturii: Vom avea penurie alimentară dacă nu intervenim. „Ducem agricultura în faliment”

„Dacă nu luăm aceste măsuri imediate, să știți că ducem cu bună știință industria alimentară și agricultura în faliment”, a declarat Barbu marți, într-o intervenție la Digi24. Acesta susține că scăderea consumului și reducerea producției afectează deja sectorul.

Proiectul pentru motorina subvenționată, blocat

În coaliția de guvernare persistă tensiunile pe tema motorinei subvenționate pentru fermieri, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, acuză „lipsa de colaborare în Guvern” și spune că „proiectul privind motorina mai ieftină este blocat”. În acest context, ministrul Agriculturii a atras atenția că întârzierea măsurilor de sprijin are deja efecte vizibile: costurile ridicate apasă asupra producției agricole și a industriei alimentare, iar riscurile pentru economie cresc.

Acesta a precizat că estimările făcute anterior încep să se confirme: „În decembrie spuneam că consumul va scădea până la 30%. În momentul de față suntem la 25%”.

Barbu: Jumătate dintre angajați ar putea fi concediați

Florin Barbu a detaliat impactul direct asupra industriei alimentare, unde producția este deja afectată semnificativ. „Industria alimentară, în momentul de față, are o producție cu 30% mai mică”, a spus oficialul.

De asemenea, funcționarea redusă a unităților de procesare ar putea duce la concedieri masive: „Dacă nu funcționează 24 din 24, procesatorii nu o să mai țină cei 240.000 de angajați și, dacă vor reduce perioada de procesare la 12 ore, sigur jumătate din angajații din industria alimentară vor fi concediați”, susține ministrul.

Industria alimentară, în pericol

Barbu a subliniat că, în prezent, România nu se confruntă cu o lipsă de alimente, însă pericolul va deveni real dacă industria intră în colaps.

„Penurie de alimente nu poate fi în momentul de față în România. Penurie de alimente va fi atunci când noi vom duce industria alimentară în faliment”, a afirmat ministrul.

Oficialul a insistat că intervenția trebuie să fie rapidă: „De aceea, aceste mecanisme trebuie luate urgent”.

Pierderi de sute de milioane

Ministrul Agriculturii avertizează că România riscă să piardă aproximativ 600 de milioane de euro din fonduri europene dacă măsurile de sprijin nu sunt adoptate la timp, pe lângă impactul deja resimțit în economie și la buget.

În același timp, costurile rămân ridicate pentru fermieri. Deși motorina s-a ieftinit ușor – cu aproximativ 36 de bani pe litru – scăderea este mult sub creșterile anterioare, de peste 2 lei, astfel că se menține presiunea asupra agriculturii și transportului.