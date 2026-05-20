ONU avertizează: lumea are la dispoziție șase luni pentru a evita o criză alimentară globală

Închiderea Strâmtorii Ormuz riscă să declanșeze un șoc sistemic asupra prețurilor la alimente la nivel mondial, dacă guvernele nu acționează imediat, avertizează Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU, potrivit Politico.

Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO) a tras miercuri un semnal de alarmă major: dacă situația din Strâmtoarea Ormuz nu se rezolvă și guvernele nu iau măsuri urgente, lumea ar putea fi lovită de o criză gravă a prețurilor alimentare în șase până la douăsprezece luni.

„Începeți să vă gândiți serios la cum să creșteți capacitatea de absorbție a țărilor, cum să le sporiți rezistența la această situație de blocaj, astfel încât să începem să minimizăm potențialele impacturi”, a declarat economistul-șef al FAO, Maximo Torero.

Un șoc în cascadă

FAO descrie un mecanism în etape: perturbările din Ormuz scumpesc mai întâi energia, apoi îngrășămintele, apoi semințele – ducând la recolte mai slabe, prețuri mai mari la materii prime și, în final, la inflație alimentară care ajunge direct la cumpărători.

Semnele sunt deja vizibile.

Indicele FAO al prețurilor la alimente a crescut pentru a treia lună consecutiv în aprilie, pe fondul costurilor ridicate ale energiei și al instabilității din Orientul Mijlociu.

Deciziile luate acum – privind îngrășămintele, importurile, finanțarea și culturile alese – vor determina dacă prețurile vor exploda la sfârșitul lui 2026 sau la începutul lui 2027, avertizează agenția.

Țările sărace, cele mai vulnerabile

Cele mai expuse sunt națiunile din Asia, Africa și America Latină, unde mulți oameni se luptă deja să își permită hrană suficientă.

Aceste țări depind în mod tradițional de îngrășămintele cu azot din Orientul Mijlociu – o sursă de aprovizionare acum amenințată direct de blocajul din Ormuz.

Europa, cu un plan insuficient

Avertismentul FAO vine la o zi după ce Comisia Europeană și-a prezentat planul de acțiune privind îngrășămintele – un document criticat pentru că mizează pe măsuri pe termen lung, precum reciclarea gunoiului de grajd și a deșeurilor agricole, ignorând pârghiile rapide care ar putea reduce imediat costurile pentru fermieri, cum ar fi suspendarea tarifelor la importurile din Rusia și Belarus sau a taxei pe carbon la frontieră.

Ce cere ONU

FAO solicită guvernelor să identifice urgent rute comerciale alternative care să ocolească Hormuz, să evite restricțiile la export și să protejeze fluxurile alimentare umanitare de orice blocaje comerciale.

Mesajul organizației este clar: fereastra de acțiune există, dar ea se închide rapid.