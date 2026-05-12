Ucrainenii, îngrijorați că integrarea în UE va înăspri cerințele din sectorul agricol

Fără îndoială, adaptarea la regulile UE va necesita investiții, noi proceduri de control, restructurarea unor unități de producție și soluții de tranziție pentru producătorii agroalimentari, scrie Eurointegration.com.

Potrivit unei analize semnate de Dmytro Naumenko, expert al Centrului Ucrainean pentru Politici Europene, alinierea la regulile europene va presupune investiții semnificative, introducerea unor proceduri stricte de control, restructurarea unor unități de producție și găsirea unor soluții de tranziție pentru producătorii agroalimentari.

În prezent, deși o parte din exporturile Ucrainei includ produse procesate, economia agricolă este încă dominată de exportul de materii prime. În contrast, statele membre ale Uniunii Europene obțin profituri mai mari din produse cu valoare adăugată ridicată, adică bunuri procesate, mai scumpe și mai competitive pe piețele internaționale.

„Este un model de export complet diferit, axat mai puțin pe materii prime și mai mult pe produse procesate, cu valoare adăugată mare”, arată autorul analizei.

Potrivit acestuia, principalele piețe externe pentru exporturile agricole ale UE sunt Regatul Unit, Statele Unite, Elveția, China, Japonia și Norvegia, piețe unde nu doar prețul și volumul contează, ci și trasabilitatea produselor, controlul calității și respectarea standardelor de siguranță alimentară.

Expertul susține că adoptarea standardelor europene ar putea ajuta Ucraina să acceseze aceste piețe, însă procesul nu va fi unul rapid. În condițiile actuale, marcate de război și de resurse limitate pentru investiții, tranziția către modelul european de producție și export este dificil de realizat pe termen scurt.

Totuși, obiectivul pe termen lung ar trebui să fie modernizarea sectorului agricol, dezvoltarea industriei de procesare și crearea de locuri de muncă, nu menținerea modelului bazat pe exportul de materii prime.

Ca exemplu, Naumenko indică evoluția Poloniei, care și-a crescut valoarea exporturilor agroalimentare de peste 11 ori în cei 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană.

Pentru a atinge rezultate similare, Ucraina ar avea nevoie de o strategie clară de tranziție, care să includă evaluarea impactului asupra diferitelor subsectorare agricole, stabilirea unor etape realiste de adaptare și identificarea surselor de finanțare pentru modernizarea producției.

În concluzie, dacă procesul este gestionat corect, standardele europene ar putea deveni un avantaj competitiv pentru producătorii ucraineni, facilitând accesul pe piețe stabile și profitabile și crescând ponderea produselor cu valoare adăugată în exporturi.